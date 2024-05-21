Югра презентовала первое в России издание академической истории региона

Ханты-Мансийский автономный округ первым в России подготовил уникальный научный труд – 8-томное энциклопедическое издание «Академическая история Югры». Оно станет одним из источников 20-томной «Истории России». Презентация учебника прошла сегодня, 17 мая, в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. В ней приняли участие замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, губернатор Югры Наталья Комарова, генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль, депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман, а также представители РАН.

Работа над изданием шла в течение пяти лет. В ней приняли участие более 130 ученых со всей страны.

«Несколько лет назад вышла трехтомная история Севастополя, история Крыма в двух томах, которая на базе института российской истории готовилась, но такого объемного, фундаментального академического труда еще не было. Это здорово. Восьмитомник дает материал для того, чтобы в первую очередь в учебных заведениях региона использовать эти знания в образовательном процессе. Речь идет и об уроках истории родного края в школе. Я думаю, что учителя истории с удовольствием воспользуются этим массивом знаний», — обратился к гостям заместитель Министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

Министерство просвещения РФ также одобрило предложение округа учитывать информацию, отраженную в «Академической истории Югры», при создании единых учебников по истории для общеобразовательных организаций.

«Академическая история Югры» — авторитетный источник знаний для будущих поколений, в том числе при решении ещё одной «указной» задачи – повышение исторической грамотности граждан – создание единой государственной линейки школьных учебников по истории, в том числе по истории родного края для каждого региона Российской Федерации», — отметила губернатор Ханты-Мансийского АО — Югры Наталья Комарова.

Партнером научного проекта выступило Российское общество «Знание».

«Событие важное не только для Югры, но и для всей нашей страны. Эта работа смелая, уникальная, не имеющая аналогов. Однажды Михаил Ломоносов сказал, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Мне кажется, что этот труд не что иное, как вклад в наше общее будущее. Я хочу поблагодарить Наталью Владимировну, всех ученых, коллег, регион с таким успешным проектом, с таким достижением. Хочу поблагодарить за организованную выставку «Трудовых династий» и за огромным вклад в работу Российского общества «Знание»», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Спикеры отметили, что работа над академической «Историей России» и «Академической истории Югры» — пример того, как нужно формировать у поколений объективное восприятия прошлого, настоящего, будущего.

«А зачем вообще нужно изучать историю с точки зрения сегодняшних наших нужд. Я довольно часто слышу: “Зачем нам глядеть в прошлое? Надо двигаться в будущее”. Но не зная предыдущего пути, практически невозможно правильно выбирать последующий. История – это политика, повернутая в прошлое. История Югры здесь показана во всем своеобразии региона и населяющих его народов, и в то же время — во взаимосвязях с Россией, да и со всем миром.

Я надеюсь, что история других регионов, начиная от моей малой родины Украины, где, кстати, все нынешние несчастья основаны на фальшивых исторических сочинениях. И, кончая отдельной академической историей Москвы и Московской области, что все они будут построены с учетом опыта академической истории Югры. Спасибо всем, кто эту концепцию развивает», — отметил Анатолий Вассерман.

В авторский коллектив вошли ученые Института российской истории Российской Академии наук, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, Уральского федерального университета имени первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина, Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, Сургутского государственного университета.

«Выход Издания – очень серьезное событие для исторической науки. ”Академическая история Югры” органично вписана в общую историю Евразии и России. Книга заслуживает самой высокой оценки, и конечно, это пример другим регионам», — сказал академик РАН, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров.