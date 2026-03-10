РАСПРОДАЖА

Кнут Гамсун и Генрик Ибсен в истории МХТ

В.А. Симов. Декорация III действия
В музее-квартире Вл. Немировича-Данченко представлена выставка «Вл.И. Немирович-Данченко: в поисках новой драматургии».

Генрик Ибсен и Кнут Гамсун в начале ХХ века были драматургами современными, для России же – новыми, модными и не совсем понятными.

«Эдда Габлер», и «Доктор Штокман», и «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», и «Дикая утка», и «Столпы общества», и «Привидения», и «Бранд», и «Росмерсхольм» и «Пер Гюнт» – те пьесы Генрика Ибсена, что шли в МХТ в начале века. Пьесы сложные, игру которых и постановки ругала тогдашняя пресса и критики, однако же именно Московский Художественный театр первым ввёл в оборот норвежского драматурга. До настоящего времени в театрах России идут их пьесы.

К произведениям Кнута Гамсуна МХТ тоже не раз обращался. «Драма жизни», «У врат царства», «У жизни в лапах» подолгу шли в театре, а сам автор переписывался с Вл. Немировичем-Данченко, пытаясь объяснить нюансы перевода.

Фотографии, афиши, сценография В. Симова и Н. Рериха – свидетельства истории Московского Художественного театра, поиска репертуара, новых постановочных решений. Выставка – первая серия, посвященная репертуарному выбору Вл. Немировича-Данченко. Норвежская драматургия лишь начало.

Марина АБРАМОВА

