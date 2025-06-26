Ко Дню памяти и скорби Музею Победы были переданы военные раритеты 

В дар Музею Победы было передано свыше 100 редких реликвий времен Великой Отечественной войны. Подлинные предметы из своей личной коллекции музею вручил коллекционер и меценат Никита Томилин.



«По мере того, как открываются архивы, уточняются свидетельства, публикуются воспоминания, информации становится больше. И я, как коллекционер, вижу свой долг в том, чтобы разыскивать, собирать и в конечном итоге вводить в научный оборот и передавать музеям бесценные свидетельства той страшной войны. Чтобы со временем белых пятен и загадок совсем не осталось», – поделился Никита Томилин.



Среди раритетов – открытки с фронта, фотографии советских солдат 1941-1945 годов, планшеты с уникальными материалами, связанными с оккупированным Крымом, благодарность от И.В. Сталина за освобождение Керчи, заметки фронтовиков, а также агитационные листовки советских партизан, брошюры, документы угнанных на работы в Германию советских пленных, телеграммы и другие материалы.



Кроме того, в коллекцию вошли экземпляры газет, в том числе номера издания «Британский союзник» от 1 августа и 16 октября 1943 года, посвящённые битве за Севастополь 1942-го года, выпуск газеты «Daily News» от 1 апреля 1942 года с публикацией о Крымском полуострове и другая корреспонденция военного времени.



Ранее сообщалось, что в 2024 году меценат передал Музею Победы 20 предметов, связанных с Великой Отечественной войной. Среди них — предметы быта солдат, фрагменты обмундирования и другие реликвии.