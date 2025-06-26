В РГБМ подвели итоги Всероссийского молодёжного конкурса коротких видеороликов «Завтра был Мир»

В день исторического Парада Победы, в Российской государственной библиотеке для молодёжи состоялось подведение итогов Всероссийского молодёжного конкурса коротких видеороликов «Завтра был Мир» с международным участием, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его организатором выступила Российская государственная библиотека для молодёжи при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российской библиотечной ассоциации и портала культурного наследия «Культура.РФ».

В прямом эфире председатель оргкомитета, члены жюри и эксперты параллельной программы конкурса объявляли результаты, оглашали имена победителей и обладателей специальных дипломов, делились впечатлениями от просмотра видеоработ.

«Всероссийский молодёжный конкурс коротких видеороликов «Завтра был Мир» сделал важное дело – открыл новые способы и возможности рассказать о героях, которые жили до нас, думая о будущем, стремясь к свободе и независимости нашей страны и счастью каждой отдельной семьи», – отметила значение конкурса директор Российской государственной библиотеки для молодёжи, заслуженный работник культуры РФ, председатель оргкомитета Ирина Михнова.

Поблагодарив участников, жюри и зрителей, которые смотрели онлайн-лекции параллельной программы и активно голосовали за работы, размещённые на сайте конкурса, она огласила количественные результаты:

«На конкурс пришло 366 заявок: 346 из России, 17 из Белоруссии, 2 из Узбекистана и 1 из Киргизии. Общероссийский охват конкурса — 66 регионов. Больше всего заявок поступило из Москвы и Московской области, а также из Свердловской, Иркутской и Ленинградской областей. 1191 человек в той или иной степени участвовали в подготовке видеоработ. Конкурсная статистика по номинациям: «Путь героя» – 210 заявок, «День Победы» – 94 заявки, «Мир этому дому» – 62 заявки».

Далее спикеры награждали и комментировали творчество авторов, удостоившихся специального упоминания партнеров конкурса. В финале были названы победители трёх основных номинаций конкурса: «Путь героя», «Мир твоему дому», «День Победы-2025».

Историк библиотечного дела, доктор педагогических наук, член жюри конкурса Александр Мазурицкий отметил вклад участников в сохранение исторической памяти: «Эти работы – мостик между прошлым и настоящим. У нас замечательные дети, молодёжь, которые ценят свою историю, с ними нужно как можно больше общаться и работать. Хочу отметить творческие находки, например, стилизацию под кинохронику в работах».

Журналист, ведущий новостей «Радио 7 на семи холмах», участник команды Движения «Вдохновители», один из авторов параллельной программы конкурса Денис Лизин подчеркнул значимость видеоработ в формировании общественного сознания: «Для себя и для других вы оживили настоящий урок истории. Вы взяли в руки камеры и сняли очень достойный любительский короткий метр. В общей сложности, конкурсная коллекция – это более 30 часов прекрасного видео на очень важную тему с потрясающими смыслами».

Писатель-фантаст, киносценарист, продюсер, член Союза литераторов РФ Алексей Гравицкий обратил внимание на то, что конкурс «Завтра был Мир» стал своеобразным диалогом авторов с аудиторией: «Друзья, я искренне благодарю вас за участие, за такое яркое, мощное, хорошее творчество. Ваши работы дошли до зрителя, и это очень важно: говорить не в пустоту, а для кого-то, кто хочет и готов вас услышать».

Победителями Всероссийского молодёжного конкурса коротких видеороликов «Завтра был Мир» (с международным участием) стали:

В номинации «Путь героя» – Таисия Саралидзе, г. Иркутск;

В номинации «Мир этому дому» – Есения Хабибова, Республика Башкортостан, г. Уфа;

В номинации «День Победы – 2025» – Максим Илюхин, г. Тамбов.

Также были названы обладатели специальных дипломов:

Диплом Оргкомитет конкурса – Бьёрн Поляков, г. Пенза;

Диплом Библиотечной Ассамблеи Евразии – Арина Капкович, Республика Беларусь, г. Минск;

Диплом Всероссийского движения «Вдохновители» – Андрей Локтев, Московская область, г. Домодедово;

Диплом Союза литераторов Российской Федерации – Олег Николаев, г. Оренбург;

Диплом Новостного агрегатора «СМИ2» – Владислав Андрощук, Свердловская область, г. Екатеринбург;

Диплом Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» –Артём Палкин, Пермский край, г. Лысьва;

Диплом Московского театра-студии Всеволода Шиловского – Есения Хабибова, Республика Башкортостан, г. Уфа;

Диплом Театра «МОСТ» – Мария Михайлова, г. Хабаровск.

Особо стоит отметить, что у большинства победителей и обладателей специальных дипломов были свои авторские коллективы, которые помогали им реализовать задуманное.

Победители основных номинаций получат дипломы и денежные премии в размере 50 тысяч рублей. Обладатели специальных дипломов получат призы от партнёров конкурса: подарочные издания «Библиотека Победы» в пяти томах от Фонда «История Отечества», а также – настольные игры от компании Gaga.ru. Партнёр конкурса, Новостной агрегатор «СМИ2», опубликует в рубрике «Видео дня» 5 лучших работ конкурса «Завтра был мир».

Также были отмечены авторы видеоисторий, за которые наиболее активно голосовали зрители на сайте конкурса:

Вероника Фомина, Таисия Саралидзе, Егор Буймов, Алина Корсунская, Лика Беседина.

В рамках параллельной программы конкурса прошли лекции о героях, которые своим трудом и подвигом приближали Победу в Великой Отечественной войне.