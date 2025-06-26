Выставка «Обаяние драгоценного металла» открылась в Музее им. Андрея Рублева

Выставочный проект посвящен ювелирному искусству Москвы XVII столетия. В царских кремлевских мастерских в то время были собраны высокопрофессиональные художники-ювелиры со всей России, которые работали вместе с приглашенными иностранными мастерами.

Здесь разрабатывались новые технологии декоративно-прикладного искусства и новые стилевые решения. Особое распространение в оформлении как светских, так и религиозных произведений получила эмаль по скани, а во второй половине столетия русские мастера в совершенстве освоили технику эмали по рельефу и расписную эмаль. Полихромные эмали с богатой палитрой ярких, сверкающих красок и многообразные технические приемы работы по металлу создавали характерное для ювелирного столичного искусства того времени узорочье и нарядность.

Выставка представит выдающиеся памятники из музейных и частных собраний, многие из которых экспонируются впервые. Убранство каждого предмета отличается яркой индивидуальностью, а их совместное экспонирование позволяет получить представление о ювелирном искусстве столицы в царствование первых Романовых.

Среди шедевров экспозиции – икона «Богоматерь Владимирская» в окладе, созданном придворными ювелирами. Украшенный полихромной эмалью по скани и драгоценными камнями, он демонстрирует высочайший уровень мастерства. С момента своего создания оклад не подвергался поновлениям и дошел до наших дней в первозданном виде. На выставке будет представлен уникальный крест-мощевик – дар императора Петра I своему кабинет-секретарю А.В. Макарову, заведовавшему секретными бумагами императора. Крест имеет четырехконечную форму, выполнен из серебра и украшен огневым золочением. На оборотной стороне нижней торцевой пластины выгравированы имена 15-ти святых, частицы мощей которых в нем хранились. В декоре креста применены разнообразные эмальерные техники.

Участники выставки: Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода», Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, частные коллекционеры.