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ДомойМоскваВыставка «Обаяние драгоценного металла» открылась в Музее им. Андрея Рублева

Выставка «Обаяние драгоценного металла» открылась в Музее им. Андрея Рублева

editor
By editor
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богоматерь
Панагия «Богоматерь Знамение». Последняя треть XVII века Москва, Серебряная палата. Серебро, скань, эмаль по скани, зернь, гравировка, чернение, золочение. 11 × 8,3 × 1,4 см. Частное собрание. Фото © пресс-служба Музея им. Андрея Рублева

Выставочный проект посвящен ювелирному искусству Москвы XVII столетия. В царских кремлевских мастерских в то время были собраны высокопрофессиональные художники-ювелиры со всей России, которые работали вместе с приглашенными иностранными мастерами.
Здесь разрабатывались новые технологии декоративно-прикладного искусства и новые стилевые решения. Особое распространение в оформлении как светских, так и религиозных произведений получила эмаль по скани, а во второй половине столетия русские мастера в совершенстве освоили технику эмали по рельефу и расписную эмаль. Полихромные эмали с богатой палитрой ярких, сверкающих красок и многообразные технические приемы работы по металлу создавали характерное для ювелирного столичного искусства того времени узорочье и нарядность.

Выставка представит выдающиеся памятники из музейных и частных собраний, многие из которых экспонируются впервые. Убранство каждого предмета отличается яркой индивидуальностью, а их совместное экспонирование позволяет получить представление о ювелирном искусстве столицы в царствование первых Романовых.

Среди шедевров экспозиции – икона «Богоматерь Владимирская» в окладе, созданном придворными ювелирами. Украшенный полихромной эмалью по скани и драгоценными камнями, он демонстрирует высочайший уровень мастерства. С момента своего создания оклад не подвергался поновлениям и дошел до наших дней в первозданном виде. На выставке будет представлен уникальный крест-мощевик – дар императора Петра I своему кабинет-секретарю А.В. Макарову, заведовавшему секретными бумагами императора. Крест имеет четырехконечную форму, выполнен из серебра и украшен огневым золочением. На оборотной стороне нижней торцевой пластины выгравированы имена 15-ти святых, частицы мощей которых в нем хранились. В декоре креста применены разнообразные эмальерные техники.

Участники выставки: Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода», Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, частные коллекционеры.

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