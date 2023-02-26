«Садко в подводном царстве» – ФЦ «Москва» представляет мюзикл для детей и взрослых

4 марта Фольклорный центр «Москва» представляет яркий мюзикл для детей «Садко в подводном царстве» на сцене Культурного центра «Меридиан».

«Давным-давно, за тридевять земель, было это или нет, никто уж и не помнит, жил в граде Новгороде прекрасный гусляр и играл он на пиршествах разных…». Так традиционно начинается русская народная былина, мы же предлагаем вам совсем другую историю…

Сказочное настроение к зрителям приходит сразу, как они попадают в театр. В фойе встречают герои русских сказок: Волк, Кощей Бессмертный и Баба яга. Захватывающая интермедия для детей не оставит равнодушным и родителей.

Интермедия начинается в фойе театра за 20 минут до первого звонка!

Мюзикл «Садко» — это полностью оригинальный авторский мюзикл по мотивам русских былин. Спектакль расскажет о находчивости, доброте, умении не сдаваться и всегда находить выход в трудной ситуации. В жизни нет ничего ценнее настоящей дружбы, с верными друзьями можно найти выход из любых неприятностей.

Постановка очень красочная! Яркие костюмы и мастерство декораторов впечатляют!

ФЦ «Москва» представляет совершенно новый взгляд на любимую историю детства: завораживающие звуки гуслей, путешествия по бескрайним морям и океанам, погружение в Царство Владыки Вод Морских, отважные сражения с пиратами и встреча с самыми необыкновенными жителями морских глубин. А чарующие песни и зажигательные подводные танцы никого не оставят равнодушным!

Автор мюзикла – Глеб Матвейчук, музыкальный продюсер, композитор, номинант на национальную премию «Золотой орел», автор музыки более чем к 30 фильмам.

Кстати, дети до 3 лет проходят БЕСПЛАТНО по одному билету со взрослым без предоставления отдельного места! Где и как купить билеты можно узнать по ссылке в начале статьи.

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