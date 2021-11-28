Музей-заповедник «Коломенское» открывает выставку «Три века русской ёлки»

1 декабря Коломенское откроет выставку «Три века русской ёлки». Экспозиция во Дворце царя Алексея Михайловича объединила около 1000 экспонатов, рассказывающих о старинных традициях и обрядах, связанных с Новым годом и Рождеством с начала XVIII века до первой четверти XXI века.

Ватные елочные украшения. СССР. 1937–1941. Вата, проволочный каркас, раскраска. Из коллекции Л.В. Петриковой

Вкладыш. Россия. Начало ХХ в. Картон, тиснение, печать. Из коллекции И.П. Воробьевой

Елка миниатюрная с игрушками (фрагмент). Копия. Германия. 1903. Пластик, стекло, вата, картон, ткань. Из коллекции Т.А. Бочаровой





Елка миниатюрная с игрушками. Копия. Германия. 1903. Пластик, стекло, вата, картон, ткань. Из коллекции Т.А. Бочаровой

Елочные украшения на прищепках. Персонажи поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Москва. 1950–1960-е. Формовое стекло, серебрение, окраска цветными нитролаками. Из коллекции Л.В. Петриковой

Календарь. Россия. XIX в. Дерево, резьба. Собрание Российского этнографического музея

Маски карнавальные. Германия, Россия. Начало ХХ в. Бумага, ткань, кружево, нить. Из коллекции Т.А. Бочаровой

Посиделки. Эскиз к картине Е.В. Чесняков. Костромская губ., Кологривский у., д. Шаблово. ХХ в. Бумага, акварель, гуашь. Собрание Костромского музея-заповедника

Пряники. Воронежская губ., Задонский у., с. ФоминоНегачевка. Начало ХХ в. Тесто, глазурь. Собрание Российского этнографического музея

Пряничная доска. Ростов. Вторая половина XIX – начало ХХ в. Дерево, резьба. Собрание Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль»

Сборные (монтажные) елочные игрушки «Самолеты». СССР. 1938–1950. Проволока, стекло, свободной выдувки, бусины, стеклярусные и бусинные палочки, серебрение, окраска нитролаком. Из коллекции Л.В. Петриковой

Ставня. Россия. Великий Новгород. XIX век. Дерево, роспись. Собрание Новгородского музея-заповедника

Шары оплавленные из ламповых груш. СССР. 1930-е. Стекло, окраска, разрисовка красками. Из коллекции Л.В. Петриковой

Обычай встречать Новый год 1 января с привычными нам ёлкой, маскарадом, фейерверком и пышным застольем, берёт своё начало в царствование Петра I. На выставке представлен уникальный документ – указ от 20 декабря 1699 года, написанный самим императором, из собрания Российского государственного архива древних актов. До календарной реформы, изложенной в указе, летоисчисление велось от Сотворения мира, а день «новолетия» приходился на 1 сентября и на Руси отмечался в первую очередь как церковный праздник. По повелению царя празднование Нового года перенесли на 1 января и, следуя западноевропейским традициям, сопровождалось иллюминацией, «украшением от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых» и пышными гуляниями.

В сознании большинства людей Рождество, отмечаемое по старому стилю 25 декабря, оставалось праздником сакральным, первым по значению на протяжении всего XVIII столетия. Встреча же Нового года носила светский характер и была одним из событий в череде святочных гуляний, постепенно занимая все более важное место.

Традиция ставить в домах к Рождеству украшенную игрушками ёлку завоёвывала Россию постепенно, в течение всего XIX века.

В значительной степени этому способствовала царская семья – император Николай I и его супруга императрица Александра Фёдоровна. Она с детства видела украшенные рождественские ёлки в Пруссии и начала вводить этот обычай при русском дворе. По мнению некоторых историков, именно в Московском Кремле в 1817 году в домашних покоях великокняжеской семьи в Малом Кремлевском дворце была впервые устроена рождественская ёлка. По мнению других – впервые ель на Рождество была установлена в Аничковом дворце в Петербурге 24 декабря 1819 года. В 1820-1830-х годах ёлки в императорской семье ставили уже ежегодно, и эта традиция постепенно завоевала сердца всего населения обеих столиц и провинции. В экспозиции можно увидеть поздравительные открытки императорской семьи, приглашения и меню на обеды в честь рождественских и новогодних торжеств разных лет, предоставленные РГАДА и Государственным архивом РФ.

К концу XIX века украшенная к празднику ёлка уже прочно вошла в повседневную жизнь жителей России. Свидетельства этого можно найти в воспоминаниях и мемуарах многих известных людей того времени – писателей, художников, поэтов и общественных деятелей.

В экспозиции представлены елочные украшения XIX-XXI веков: как известные и широко распространенные, так и редко встречающиеся, подставочные фигуры, подарки. Особое внимание уделено темам праздничного застолья, старинным новогодним традициям и обрядам допетровской Руси, которые были очень популярны у простого народа: песням, пляскам, гаданиям, колядованию, заменившим более древние языческие обычаи жертвоприношения.

Впервые московская публика сможет увидеть работы самобытного русского художника и скульптора Ефима Чеснякова (1874-1961), чей пик творчества пришелся на первую четверть ХХ века. На выставке показаны несколько его работ, в том числе картина «Праздничное шествие с песней. Коляда» из собрания Костромского музея-заповедника.

Корни новогодних традиций многообразны: христианские, античные, германские, скандинавские, славянские и другие, все они связаны в новогодних торжествах на редкость тесно, в единый комплекс и создают цельный образ, в котором сразу узнается новогодняя ёлка, как бы она не выглядела. Традиции продолжают жить и меняться, поэтому история новогодних праздников ещё далеко не завершена.

Участники проекта: 16 государственных коллекций – МГОМЗ, Российский этнографический музей, Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Ростово-Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Угличский государственный историко-архитектурный музей, Государственный музей искусства народов Востока, Музей-заповедник «Александровская слобода», Музей-заповедник «Дмитровский Кремль», Егорьевский историко-художественный музей, Московский областной музей народных художественных промыслов, Музей «Новый Иерусалим», Российский государственный архив древних актов, Государственный архив Российской Федерации, Российская государственная библиотека, Российская государственная библиотека искусств и шесть частных собраний.

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