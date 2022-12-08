Накануне Нового года театр «Практика» и Мастерская Брусникина выпустят премьеру по комедийной пьесе-фантасмагории Юрия Клавдиева «Когти в печень (никто не вечен)». Привычный мир бюрократического произвола оказывается разрушен изнутри — шаблоны сломаны, привычные решения больше не работают, а повседневность смешалась с абсурдом.

По сюжету, в тринадцатом интернате происходят не поддающиеся объяснению события: однажды в ГБОУ гаснет освещение — то ли воспитанники дорвались до центрального рубильника и решили жестоко подшутить над дирекцией, то ли начался конец света. Под подозрением троица друзей. Возможно, именно они превратили кабинет директора в чистилище, откуда каждому взрослому предстоит выбрать собственный вариант исхода. А, может, и вовсе не осталось выхода за пределы этих стен?

Над постановкой работает актёр и режиссёр Сергей Карабань, ученик Дмитрия Брусникина. Его интерпретация пьесы Клавдиева совмещает абстракцию с комедийным реализмом, знакомым зрителю по популярным юмористическим киножурналам.

Эскиз спектакля был показан в октябре 2021 на Bruslab — питчинге новых проектов Мастерской Брусникина. В декабре 2021 проект спектакля получил приз зрительских симпатий и грант на постановку от Where Next — платформы для творческих экспериментов, запущенной для расширения возможностей современного театра и открытия новых имён.

Сергей Карабань в третий раз сотрудничает с «Практикой» как режиссёр. Прежде он работал в соавторстве над спектаклями «Право на отдых» и «Lorem Ipsum», которые идут в репертуаре театра.

«Тема спектакля — выбор. Каждый сам выбирает, на какой он стороне. Мы каждый день совершаем выбор, и именно он определяет наш путь», – говорит режиссер Сергей Карабань.

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