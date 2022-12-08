МИНИН-ХОР ИСПОЛНИТ СОЧИНЕНИЯ ДЖ. ПЕРГОЛЕЗИ И А. ПЯРТА

Московский государственный академический камерный хор (Минин-хор) и Ансамбль солистов Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента Российской Федерации представляют программу духовной музыки XVIII и XXI веков в пространстве Государственного музея А.С. Пушкина. В концерте 17 декабря прозвучат Stabat Mater Дж. Перголези и «Плач Адама» А. Пярта.

Сочинения Пярта и Перголези объединены обращением к вечным сюжетам, которые послужили основой многих великих произведений мировой культуры, воплощались в музыке, живописи, скульптуре, поэзии… Интересно, что шедевр Перголези сегодня популярен, пожалуй, почти так же, как Реквием Моцарта: эта прекрасная музыка не только часто исполняется в концертах, но востребована мировым кинематографом. Оратория Арво Пярта написана на текст преподобного Силуана Афонского и звучит на русском языке. Один из самых исполняемых в мире ныне живущих композиторов, Пярт не раз говорил о том, что обращался в своей музыке только к тем православным текстам, которые трогали его самого до глубины души.

Stabat Mater Перголези присутствует в репертуаре Минин-хора несколько десятилетий, «Плач Адама» Пярта — сравнительно недавно (само сочинение написано в 2009 году). О концептуальности соединения этой музыки в программе концерта говорит художественный руководитель коллектива Тимофей Гольберг: «У многих современных композиторов есть своеобразные «пары» в музыке Барокко. Речь идет и о духовной близости, и об общности приемов, манеры исполнения. Например, одна из таких пар — Бах и Шнитке, другая — Перголези и Пярт. И Stabat Mater, и «Плач Адама» — это музыка, своей скорбью, печалью и состраданием обнимающая весь мир».

Партнером Минин-хора впервые станет Ансамбль солистов Государственного Кремлевского оркестра. Ансамбль создан в сентябре 2022 года и является основой струнной группы Государственного Кремлевского оркестра. Коллектив является творческим содружеством музыкантов-исполнителей, обладающих не только богатым оркестровым опытом, но и блестящими качествами солистов-ансамблистов. В репертуаре Ансамбля солистов под управлением Константина Казначеева свыше 30 концертных программ разных жанров и эпох. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — Константин Чудовский. Руководитель Ансамбля — концертмейстер оркестра Константин Казначеев.

Дирижер — Тимофей Гольберг.

Фото - Сергей ЛОСКУТОВ

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