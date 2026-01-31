Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваКоллективная выставка Girls Run the Show

Коллективная выставка Girls Run the Show

editor
By editor
122
Adele Levitova. Flowers from the Garden of Giverny. 2025. Холст, смешанная техника, 90х130 см
Adele Levitova. Flowers from the Garden of Giverny. 2025. Холст, смешанная техника, 90х130 см

В основе экспозиции лежит авторское исследование образа женщины как источника силы и созидательного начала. Это первый выставочный проект санкт-петербургской Joy Gallery в Москве, объединяющий трех художниц: Адель Левитову, Екатерину Богданкову и Анастасию Андреичеву.

Осмысление разных граней феминности — одна из ключевых тем в творческой практике Адель Левитовой. Так, в работе «Обнаженная голубая» художница рассматривает новый этап развития женщины, обращаясь к теме зрелой любви к себе, своей силе и красоте. Это состояние, в котором инфантильное стеснение уступает место внутренней уверенности и полному принятию своей женственности. Левитова делает фигуру героини в своей работе не столько изображением физического тела, сколько воплощением личного идеала, к которому, по сути, стремится художница. Это визуализация совершенной формы, где достигнута гармония внешнего и внутреннего. Еще одной метафорой идеала у Адель Левитовой становятся цветы: запечатленные на пике расцвета, они воплощают бесконечное разнообразие совершенных форм. Феминность также раскрывается в бесконечной череде метаморфоз, но за этой внешней текучестью всегда угадывается прочная внутренняя структура — та скрытая сила, что удерживает хрупкое равновесие личности.

Екатерина Богданкова представила серию живописи, созданную специально для этого проекта. Главным символом женской силы у художницы становятся руки, которые, по ее мнению, передают эмоции точнее, чем даже природа лица. Соединенные руки отсылают к самоподдержке и концентрации героини на себе, утверждая, что сила возникает там, куда направлено наше внимание. Визуальным продолжением этой идеи служит цветная «аура» — еще один символ силы, раскрывающий, как внутренняя гармония и уверенность распространяются вовне, влияя на окружающих. Три работы серии последовательно репрезентуют разные состояния силы: чем глубже фокус на себе, тем статичнее становится фигура, и тем лаконичнее цветовое решение.

Анастасия Андреичева предложила для выставки серию амфор «Посвящение земле» — первую часть цикла «Всем, кого я любила», где женская сила осмысляется как способность принять опыт неслучившегося и обратить его в источник роста. Форма амфоры здесь рифмуется с образом сердца, существуя как прямая ассоциация с женским началом. В самом материале этих объектов заложена метафора устройства женщины: под хрупкими фарфоровыми кружевами скрывается основа из красной глины и каменных масс — плотных, теплых, сильных, отсылающих к земле, телесности и внутренней устойчивости.

Выставка Girls Run the Show — это история о женской силе, которая не требует доказательств через борьбу, а проявляется в способности быть самодостаточной, созидать и излучать уверенность, основанную на глубоком контакте с собой.

Автор текста Виктория МИЗИАНО

Предыдущая статья
Персональная выставка Анастасии Григораш Cabinet de merveilles
Следующая статья
Персональная выставка Мики Зон Distortion/Reproduction

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru