Коллективная выставка Girls Run the Show

В основе экспозиции лежит авторское исследование образа женщины как источника силы и созидательного начала. Это первый выставочный проект санкт-петербургской Joy Gallery в Москве, объединяющий трех художниц: Адель Левитову, Екатерину Богданкову и Анастасию Андреичеву.

Осмысление разных граней феминности — одна из ключевых тем в творческой практике Адель Левитовой. Так, в работе «Обнаженная голубая» художница рассматривает новый этап развития женщины, обращаясь к теме зрелой любви к себе, своей силе и красоте. Это состояние, в котором инфантильное стеснение уступает место внутренней уверенности и полному принятию своей женственности. Левитова делает фигуру героини в своей работе не столько изображением физического тела, сколько воплощением личного идеала, к которому, по сути, стремится художница. Это визуализация совершенной формы, где достигнута гармония внешнего и внутреннего. Еще одной метафорой идеала у Адель Левитовой становятся цветы: запечатленные на пике расцвета, они воплощают бесконечное разнообразие совершенных форм. Феминность также раскрывается в бесконечной череде метаморфоз, но за этой внешней текучестью всегда угадывается прочная внутренняя структура — та скрытая сила, что удерживает хрупкое равновесие личности.

Екатерина Богданкова представила серию живописи, созданную специально для этого проекта. Главным символом женской силы у художницы становятся руки, которые, по ее мнению, передают эмоции точнее, чем даже природа лица. Соединенные руки отсылают к самоподдержке и концентрации героини на себе, утверждая, что сила возникает там, куда направлено наше внимание. Визуальным продолжением этой идеи служит цветная «аура» — еще один символ силы, раскрывающий, как внутренняя гармония и уверенность распространяются вовне, влияя на окружающих. Три работы серии последовательно репрезентуют разные состояния силы: чем глубже фокус на себе, тем статичнее становится фигура, и тем лаконичнее цветовое решение.

Анастасия Андреичева предложила для выставки серию амфор «Посвящение земле» — первую часть цикла «Всем, кого я любила», где женская сила осмысляется как способность принять опыт неслучившегося и обратить его в источник роста. Форма амфоры здесь рифмуется с образом сердца, существуя как прямая ассоциация с женским началом. В самом материале этих объектов заложена метафора устройства женщины: под хрупкими фарфоровыми кружевами скрывается основа из красной глины и каменных масс — плотных, теплых, сильных, отсылающих к земле, телесности и внутренней устойчивости.

Выставка Girls Run the Show — это история о женской силе, которая не требует доказательств через борьбу, а проявляется в способности быть самодостаточной, созидать и излучать уверенность, основанную на глубоком контакте с собой.

Автор текста Виктория МИЗИАНО