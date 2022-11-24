Проекту «Авторская анимация как искусство» два года!

Проект «Авторская анимация как искусство» (далее ААКИ) был придуман в Академии Анимационного Искусства имени Ф.С. Хитрука два года назад, как проект по популяризации и поиску новых форм продвижения Российской Авторской Анимации. За это время участниками проекта стали более 30 тысяч ведущих и молодых аниматоров, зрителей всех возрастов, друзей и поклонников анимации из 20 регионов России.

Уникальный кросскультурный социально-значимый проект «ААКИ» - это не Фестиваль, не Форум, не Клуб, не Творческая Мастерская, это не Выставки, не Перформансы, не ТелеМосты, не Резиденции, не Кластеры, не Подкасты - это все вместе на огромном пространстве нашей необъятной страны. «ААКИ» - это Движение, география которого с каждым днём расширяется. Успех «ААКИ» - в разнообразии творческих программ. Никогда еще в одном проекте не соединялось столько творческих направлений, поддерживаемых выдающимися деятелями российской культуры. Этот симбиоз создан Академией с целью рассказать сегодняшним школьникам о жизненно важном, о смыслах, и помочь молодым аниматорам войти в мир будущего Авторской Анимации.

Главным (профессиональным) направлением «ААКИ» является проведение Арт-Резиденций. Арт–Резиденция Академии – это уникальное атмосферное творческое пространство, где в течение нескольких дней молодые талантливые аниматоры, прошедшие предварительный конкурсный отбор, под руководством Мастеров-наставников, совместно создают произведение Искусства - анимационный фильм.

Ещё одно важное направление проекта «ААКИ» - «ОткрытАЯ творческАЯ мастерскАЯ» (ОТМ), которое (в основном) рассчитано на тех, кто в ближайшем будущем может войти в мир профессиональной анимации, на учащихся Художественных школ и Школ искусств.

Открытые творческие мастерские прошли, в АРТ-пространствах Москвы и др. городов России: Инженерном корпусе Государственной Третьяковской Галереи, Российской Государственной Детской Библиотеке, Институте Бизнеса и Дизайна, ДК МВТУ им. Баумана, в Доме кино г. Екатеринбурга, в Школе искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске и др. А провели их выдающиеся режиссеры анимации: О. Черкасова, М. Курчевская, М. Алдашин, И. Ковалёв, М. Муат, А. Дёмин, Е. Жиркова, В. Ольшванг, С. Андрианова, Л. Скворцова, Н. Березовая, Г. Голубева, А. Караваев, С. Меринов, Д. Геллер, и другие.

Для Детских школ искусств создана специальная видеопрограмма об Искусстве Анимации, о Мастерах и анимационных Школах. Теперь юные художники имеют возможность на расстоянии нескольких тысяч километров пообщаться с известными Мастерами, получить бесценные знания, зарядиться творческим позитивом.

Знаковым Событием проекта стала уникальная интерактивная фотовыставка «ГАЛЕРЕЯ МАСТЕРОВ», посвященная 110-летию Российской Анимации. МультиЭкспозиция имеет удобный интерактивный формат, позволяющий через QR-коды перейти на сайт Академии, где можно не только ознакомиться с фильмографиями авторов, но и посмотреть их мультфильмы. Всего представлено: 45 Авторов, 45 Фильмографий, 45 МультФильмов. Фотовыставка знакомит зрителей с Авторами, рассказывает о призах и наградах, полученных на Международных кинофестивалях. Нам есть чем гордиться! С апреля 2022г. фотовыставки уже прошли и в 25 городах страны.

Ещё одним направлением проекта стали ПЕРФОРМАНСЫ АВТОРСКОЙ АНИМАЦИИ, которые проходят в необычных форматах, в частности, в Екатеринбурге во дворе Уральского филиала Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в августе 2022г. прошёл «ДЖАЗ-ПЕРФОРМАНС: МУЗЫКА И АНИМАЦИЯ». Гости услышали Алину Ежакову, избранные пьесы для игрушечного фортепиано в сопровождении анимации в реальном времени от Анастасии Мелиховой.

Летом 2022 года «ААКИ» принял участие в мульткарнавале 10-го анимационного фестиваля под открытым небом «БЕССОННИЦА». В анимационном шатре гости и участники фестиваля увидели фильмы, снятые в Резиденциях Академии, а на детской поляне прошел Конкурс МультЗаставок « Клуб Друзей», специально подготовленный для фестиваля студентами УрГАХУ.

Ключевым событие проекта с первых дней стало создание постоянно действующего «ФОРУМА АНИМАЦИОННЫХ Школ и детских студий», на котором обсуждаются важные для анимации вопросы. Инициатором Форума выступила легендарная Школа-Студия ШАР, основанная почти 30 лет назад классиками отечественной анимации Ф.С. Хитруком, Э.В. Назаровым, Ю.Б. Норштейном, и А.Ю. Хржановским.

Масштабный кросскультурный проект «АВТОРСКАЯ АНИМАЦИЯ КАК ИСКУССТВО» уже собрал более 30 тысяч зрителей в 20 регионах России, было проведено более тысячи творческих встреч, кинопоказов, перформансов, фотовыставок. И стоит подчеркнуть очевидное – без активной поддержки проекта со стороны Президентского Фонда культурных инициатив ничего это не состоялось бы!

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ВСЕРОССИЙСКИЙ КРОССКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ «Авторская Анимация как Искусство» продолжается…

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