Комедия для всей семьи «Папы против мам» режиссера Максима Малинина выходит в прокат на длинных выходных с 23 февраля. Главные роли в добром фильме о противостоянии родителей исполнили Роман Постовалов, Анна Чурина, Артем Ткаченко, Владимир Стеклов, а также топовые блогеры Елена Балабанова (@helen_yes1) и Артем Кухтеев (@kuhteev). Прокатчик фильма — кинокомпания «Наше кино».

В центре сюжета две семьи, которые живут, на одной лестничной клетке. В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам, а мамы в ответ - папам. Причиной тому становятся накопившиеся семейные неурядицы: компьютерные игры одного, железная муштра второго, женская усталость и т.д. Заложниками ситуации становятся дети, которые вынуждены жить на два противоборствующих лагеря. В попытках помирить родителей, они лишь усугубляют ситуацию и находят единственный выход – позвонить и попросить приехать дедушку. С его приездом начинается еще больше веселья.

Актер Роман Постовалов о своем герое: «Мой герой относится к разряду тех, кто считает себя главой семьи. Есть семьи, где это признается: всем тихо, папа пришел с работы и будет отдыхать. И возможно с моим героем поначалу было также, но впоследствии семья - и супруга, и сын - решила поставить отца на место. Своими действиями, своей позицией, они решили объяснить ему, что семья — это совокупность компромиссов и взаимоуважения авторитетов: будь то жена, ребенок или муж. На мой взгляд, его задача была понять, что нельзя только командовать в семье, нужно еще что-то давать в ответ».

«Несмотря на то, что это теплая семейная комедия, фильм всколыхнул во мне главный детский страх: что если родители поссорятся и разведутся? Очень надеюсь, что и других он заставит об этом задуматься, – рассказывает актер Роман Постовалов. – У меня нет под рукой статистики - насколько часты сегодня разводы, но представить, что при этом испытывают дети - можно. Мне кажется, в основном, в последнюю очередь взрослые ссорясь думают о ребенке. Хотя, знаю, есть такие пары, которые живут вместе из-за детей. Слава Богу, я с этим не сталкивался и,надеюсь, никогда не столкнусь, поэтому не могу судить правильное ли это решение или нет. Мне кажется, этот фильм будет интересен и детям, так как учит их никогда не опускать руки. Конечно, не всегда детская логика способна понять природу взрослого конфликта, но зато способна понять, что никогда не нужно сдаваться, нужно разговаривать друг с другом, тогда и конфликтов будет меньше».

Одну из ролей в фильме исполнил музыкант Сергей Жуков, а его песня стала саундтреком к комедии.

«Моя роль здесь – это я сам. Прихожу к героям мирить их, потому что нет ничего более важного, чем счастье и радость в семье. Кроме того, моя песня вошла в саундтрек к фильму. Вообще сегодня не хватает доброго кино, вот это один из ярких примеров фильма, на который можно пойти всей семьей: с бабушками и дедушками, детьми, племянниками, родителями», – отмечает музыкант.

Актриса Анна Чурина о своей героине: «Моя героиня — старшая сестра, и живет на одной лестничной клетке с младшей. Ее муж такой домострой семье устроил, что дошло до того, что он сыну запретил ходить на танцы на льду. То есть он ходит, но под прикрытием мамы. Что было интересно мне — это нетипичный для меня образ. Ведь я всегда играю женщин сильных, с характером, которые сами создают свою судьбу. А здесь я играю жену ведомую, которая под прессом мужа пытается что-то делать. Она — дизайнер, творческая личность и, конечно, ее душит такое отношение, давит. Собственно из-за этого конфликт с мужем и происходит: из-за невозможности высказаться и одновременно быть самой собой. Но, поскольку у нас история все-таки добрая и комедия, мы находим общий язык ближе к финалу. Ведь, несмотря на то, что моя героиня и ее муж разные, они все-равно друг друга очень любят и хотят быть вместе».

«Я думаю, что наш фильм о вечных ценностях. Пройдя через определенные испытания, по закону драматургии, герой приходит к тому, что семья, любовь, взаимопонимание - это самое главное, – рассказывает актриса Анна Чурина о семье. – Но над этим счастьем надо работать - не просто так все дается. Нужно уметь слышать друг друга. Без этого ничего не произойдет. Я как человек опытный, а моей семейной жизни более 15 лет, могу сказать, что и у меня разные периоды бывали. У нас у всех разные обстоятельства, характеры, и на работе может что-то случиться и в жизни, поэтому важно говорить друг с другом, слышать, уметь прощать и уметь просить прощения. Многие люди элементарно не умеют сказать “прости меня” и “я люблю тебя”. Такие простые фразы, но почему-то их тяжело людям произнести. Я думаю, огромное количество разводов не состоялось бы, если бы люди умели высказать свои чувства».

Актриса Елена Балабанова о своей героине: «Моя героиня на самом деле очень властная, она думает, что может все удержать все на своих плечах, что она сильнее любого, тем более своего мужа. Она и есть та самая стена, за которой можно спрятаться от проблем. Но оказывается, что на самом деле глубоко внутри она хочет быть мягкой девочкой, хочет быть ранимой, хочет, чтобы рядом был сильный мужчина, который ее поддержит. И вместо того, чтобы быть вот такой девочкой, рядом с которой мужчина будет расти, она начинает его грызть.

Мне на самом деле было непросто играть ее жесткость, своенравность, колкость. Я не такая. Моя героиня работает в банке, стальная леди, а я веселая, озорная девчонка. Но, при всем при этом я много работаю, как и моя героиня. Параллель у нас с ней в том, что я тоже хочу быть девочкой, мне тоже хочется быть простой, женственной, заниматься своими делами, детьми, домом. И благодаря ей во время съемок фильма я начала себя больше раскрывать и понимать, что мне нужно больше женской энергии, а то пока вокруг одна мужская».

Съемки фильма проходили весной 2022 года, для некоторых актеров участие в фильме стало одним из самых значимых этапов в жизни.

«Это моя первая главная роль. Я влюбилась бесконечно в эту работу, мне очень понравился весь процесс от а до я. Теперь я точно знаю: кино – это мое. Я с детства мечтала стать актрисой, поступила на театральное, ходила по кастингам, но меня никуда не брали, тогда я и начала вести свою соцсеть. Сама придумывала контент, сама снимала, сама монтировала и выкладывала. Это круто зашло, меня заметили, и я попала в кино и на телевидение. И вот пришла к реализации моей мечты – сыграть главную роль – таким кружным путем. К 28 годам могу похвастаться, что моя мечта осуществилась. Теперь главное – продолжать. Следующая мечта – еще одна главная роль, но антигероя. Считаю, что это очень сложно, а я люблю сложности. Даже во время съемок этого фильма мне нужно было плакать, и я по-настоящему плакала. Ту судьбу, которую переживала моя героиня, когда дочка заболела, я переживала в жизни - у меня ребенок перенес сложнейшую операцию и я, проживая это снова, все 22 дубля плакала настоящими слезами. Какие-то сложности делают меня сильнее и, когда все получается, я собой еще больше довольна», – рассказывает актриса Елена Балабанова о работе в кино.

Актриса Анна Чурина о работе с партнерами: «С Леной у нас сразу хорошая коммуникация возникла. Мне кажется, она чему-то научилась в работе с нами, хотя и до у нее был большой опыт игры. Ведь блогерство – это тоже актерская игра, хоть и утрированная. Какие-то нюансы ей подсказывал Максим, наш режиссер. С Ромой, который играл моего мужа, у нас сразу возникло взаимопонимание. Тем более, что он тоже с Урала, свой парень. И мне его отношение к жизни и юмор очень импонируют. Что касается Владимира Стеклова: я всегда трепещу, в хорошем смысле, перед большими артистами, и здесь тоже. Но в первую очередь, от радости с ним работать. Он очень добрый, талантливый, внимательный и добрый человек. Фейерверк в работе. Как и Ёла Санько. Большая радость встречаться с легендами на съемочной площадке и наблюдать за ними».

«На площадке было очень тепло, очень комфортно, без каких-либо конфликтов. Съемки теплой семейной комедии, видимо, всю съемочную бригаду располагали к дружелюбию и спокойствию. Несмотря на то, что иногда у нас были какие-то опоздания по графику, все относились к этому без нервов. Ну и наличие детей на съемочной площадки, наверное, дисциплинирует с точки зрения взрослых “возбуханий”. Смотришь, ребенок вроде сидит, спокойно ждет – значит и ты тоже сидишь и спокойно ждешь.

Мне с детьми на площадке легче работать. Если у ребенка есть талант, он делает сразу, что ты от него просишь, лепишь то, что тебе нужно. У детей нет в голове взрослых тараканов, каких-то амбиций – они как маленькие очаровательные живые роботы. (смеется). В нашем случае все было органично, и с детьми мы сработались сразу же. У меня вообще от этого съемочного процесса только позитивные ощущения остались. Надеюсь, как и у людей, которые будут выходить из зала после нашего кино. Мы не претендуем на “Оскар” или еще какую-то премию, мы просто сняли теплый фильм, на который нужно идти всей семьей!», – говорит актер Роман Постовалов.

Актриса Елена Балабанова о работе с партнерами: «У меня были отличные отношения со всеми. Мне кажется, это редкость, когда такой невероятный коннект со всеми на площадке. Мало того, мы в работе додумывали и доделывали очень много, поймав кураж, постоянно добавляли какие-то шуточки, какие-то нотки. В общем, на выходе получился фильм, куда были вовлечены все. Мы очень сильно подружились и по сей день общаемся».

Актриса Анна Чурина о работе над ролью и о фильме: «Я много работала над ролью, не только над образом, но и над драматургией. Когда только прислали сценарий, героиня мне была не очень интересна: обычная подавленная женщина, придаток мужа. Я все-таки решила, что она должна бороться за свою реализацию. Мы все это делали с Максимом, он согласился, что нужно делать ее более интересной, придумывать ей мечту, желание реализоваться и это является ее пружиной. Она меж двух огней: карьера или семья. Я попыталась показать в своей роли, что можно быть работающей женщиной, но при этом оставаться хорошей мамой.

Этот фильм — для всей семьи: между молотом и наковальней скандала всегда оказывается ребенок, который не знает как себя вести в такой ситуации. В нашем случае сын становится триггером, от него развивается конфликт. Ему нравится девочка, и вслед за ней он идет в танцы на льду, а отец думал, что он ходит на хоккей. Выясняется, что мама знала об этом и понеслась… Но причина размолвки, конечно, в неумении слышать друг друга и говорить друг с другом. С сестрой у моей героини самые теплые отношения: они поддерживают друг друга, понимают. У них нет мамы, только папа — генерал, которого они тоже немножко боятся. Знают, что он устроит им всем, если приедет».

Режиссер фильма Максим Малинин: «Важнее семьи нет ничего. Я уверен, что первыми рассказами у костра у первобытных людей были именно истории о семье и отношениях между разными поколениями. Поскольку мы все хотим, чтобы между людьми, независимо ни от каких внешних обстоятельств, сохранялись человеческие отношения, чтобы мы поддерживали и уважали друг друга, мы должны снимать об этом кино».

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