Концерт-тизер в «Зарядье» представил культурную программу форума «Территория будущего. Москва 2030»

«Идея концерта, как и всего фестиваля — показать, как культура и искусство объединяет направления, поколения и вдохновляют человека даже в цифровую эпоху оставаться творцом и носителем смыслов. Каждый эпизод концерта-тизера станет знакомством с многообразием предстоящих культурных событий: это классическая и современная музыка, опера, кино, танец, поэзия», — рассказала заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Ака Марзаева.

Открыл концерт-тизер видеоролик, посвященный роли культуры в истории человечества: через музыку, визуальные образы он поможет зрителю эмоционально настроиться и «войти» в пространство события. Гости услышали имена великих отечественных композиторов, художников, писателей и поэтов — и узнали о роли Москвы в их жизни.

Первый эпизод «классическая музыка»: трио пианистов-виртуозов Bel Suono исполнили знаменитую композицию Георгия Свиридова «Время, вперед!» и «Полет шмеля» Н. Римского-Корсакова. Далее речь шла о жанре «опера». Иллюстрацией стали «Половецкие пляски» из произведения «Князь Игорь» А. Бородина в исполнении солистки Большого театра Ксения Дежнева, вокального ансамбля Arielle и артистов балета Большого театра в сопровождении симфонического оркестра.

«Я благодарна за возможность принять участие в открытии фестиваля на этой потрясающей площадке в самом сердце Москвы, напротив Кремля, в парке «Зарядье». Я уверена, что именно русская опера, русская классика, наверное, самая узнаваемая в мире русская мелодия «Улетай на крыльях ветра» символично будет звучать в этом историческом месте. И сцена просто потрясающая. Такого уникального дизайна я не видела нигде в мире», — поделилась эмоциями солистка Большого театра Ксения Дежнева.

Трубач-виртуоз Кирилл Солдатов выступил с эффектной «Итальянская полька», которую украсили балерины Show Dreams Ballet.

«Симфоническую музыку» представила музыкальная иллюстрация к повести А. С. Пушкина «Метель» в сопровождении симфонического оркестра Selen Orchestra: солистка-скрипачка взмыла вверх вместе с воздушными гимнастками.

В эпизоде «Танец» гости «Зарядья» увидели особое прочтение поэзии Сергея Есенина. Александр Могилев и артисты русской компании современного танца «ЭТО» в своем уникальном хореографическом стиле под симфонический оркестр исполнили стихотворение «Письмо к женщине».

Поэтическое направление продолжила актриса Алиса Гребенщикова — она прочла стихи поэтов-шестидесятников под аккомпанемент пианиста. Современную поэзию представила автор — Ах Астахова. Ее тексты «Время сменить маршрут» и «Тебя хоть там любят?» прозвучали в сопровождении фортепиано.

«Такое количество людей, полный зал, это безусловно приятно! И прекрасно, что люди ходят на такие культурные мероприятия, что им это интересно, что искусство имеет такую ценность. Я буду выступать под аккомпанемент фортепиано. Мне кажется, и в музыке, и в поэзии есть ритм, эти два жанра друг друга исключительно дополняют», — рассказала поэтесса Ирина Астахова (Ах Астахова)

Жанр народного искусства был представлен чистейшим звучанием хора Сретенского монастыря, который в своей манере аутентичной выразительности исполнил а капелла «Позови меня тихо по имени» и «Конь».

В эпизоде «Синтез классики и современной музыки» новые краски обрел «Вальс» А. Хачатуряна из драмы «Маскарад» в исполнении электро трио Sigma Orchestra и диджея M.Hustler. Музыкант-мультиинструменталист musica di strada исполнил композиции «Я тебя искал» и «Любовь и точка» в сопровождении артистов воздушного театра «Летающие люди». А в разделе «Джаз» на сцену вышла Этери Бериашвили с музыкальным призывом «Судьба нам подвластна».

Завершила концерт группа, которая претендует на авторство нового стиля музыки — рингтон-панка, «Видеокассета твоих родителей».