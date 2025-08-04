Неповторимые дворцы и павильоны ВДНХ

Многие павильоны ВДНХ признаны объектами культурного наследия федерального значения. Это неслучайно, ведь каждый из них отличается необыкновенно красивыми и сложными архитектурными элементами.

Павильоны ВДНХ строили преимущественно в 1950-е годы, чтобы продемонстрировать могущество, процветание и достижения Советского Союза. В итоге получился город-сад с фонтанами и дворцами, где почти каждое здание — объект культурного наследия федерального значения. К сожалению, за годы они утратили свой блеск, лишились части скульптур и лепного декора.

Но в 2014-м началась масштабная программа возрождения ВДНХ, и столичные мастера постепенно возвращают богатое убранство павильонов, лепной декор и исторический вид фасадов. За эти годы было отреставрировано 40 объектов культурного наследия, расположенных на ВДНХ.

1 августа главная выставка страны отметила 86-й день рождения. Рассказываем о самых интересных архитектурных деталях павильонов, находках реставраторов, а также о том, почему на территории ВДНХ нет чисто-белых зданий и как мастерам удалось восстановить недостающие фрагменты.

Золотой шпиль, космический купол и флюгер табакерки

Каждый павильон ВДНХ неповторим по своей форме. Одни похожи на древнегреческие храмы, другие — на дворцы, третьи — на шатры ханов. Их проектированием занимались лучшие советские архитекторы, специалисты по культуре разных народов, которые сумели передать главные черты и агропромышленные достижения той или иной республики.

Так, павильон № 1 «Центральный», масштабная реставрация которого завершилась осенью 2023 года, напоминает палаццо высотой 97 метров с массивными колоннами. Его построили к открытию обновленной выставки в 1954-м по проекту Юрия Щуко и Евгения Столярова.

«Фасад павильона облицован терразитовой штукатуркой, состоящей из смеси цветной штукатурки и мраморной крошки. Когда мы приступили к реставрации, наружные стены были закрашены белой краской. Кстати, если вы приглядитесь, то заметите, что павильон розоватого оттенка. Чисто-белый цвет на ВДНХ редко встречается, только в деталях, ведь перед архитекторами стояла задача показать богатство и разнообразие Советского Союза. Нас часто спрашивают посетители, заметив, что после ремонта изменились оттенки стен фасадов, точно ли мы ничего не перепутали. И мы объясняем: реставраторы вернули первоначальную задумку авторов», — рассказывает Елена Максимова, главный архитектор-реставратор ВДНХ.

Центральный павильон венчает шпиль, покрытый сусальным золотом. За годы оно потрескалось и было почти полностью утрачено. Реставраторы нанесли новое, но его хватит на несколько десятков лет. «Сусальное золото подвержено воздействию ветра, солнца, дождя, снега. Пока не изобретен метод, как сделать его вечным. Наносить сверху лак, как на другие материалы, нельзя, такое сочетание только ускорит процесс разрушения», — отмечает Елена Максимова.

Другой отреставрированный павильон с необычным фасадом — № 34 «Космос» (бывший «Механизация»). Он ассоциируется то ли с византийской базиликой, то ли с оранжереей. Впрочем, по словам главного архитектора-реставратора, в первой версии 1939 года здание состояло из одного эллинга (зала-ангара). Внутри выставляли образцы техники, в том числе сельскохозяйственной. Только в 1954-м пристроили неф и объем, увенчанный куполом из металлического каркаса и стекла. Получилась сложная разноуровневая конструкция.

Павильон № 66 «Советская культура» (бывший «Узбекская ССР») архитектора Стефана Полупанова отличает 25-метровая ажурная ротонда-беседка, отсылающая к восточной дворцовой архитектуре. В ее основе — металлический каркас, который со временем подвергся коррозии. Мастерам пришлось его демонтировать и заменить, а также восстановить бетонную корону ротонды с монтажом сохранившихся подлинных деталей на исторические места. Специалисты выявили фрагменты подлинного слоя краски на декоре потолка беседки-ротонды и вернулись к первоначальному варианту. Также были отреставрированы фасады и интерьеры «Советской культуры», восстановлен первоначальный цвет павильона.

«Мое любимое здание на ВДНХ — павильон № 35 “Главтабак”, возведенный по проекту Вячеслава Кондратьева в 1954-м. Он построен в виде разноцветной табакерки, имеет восьмиугольную форму в плане и совсем небольшую площадь — 300 квадратных метров. Одна из значимых архитектурных деталей — шпиль, который украшала эмблема, одновременно служившая флюгером. В процессе реставрации нам удалось сделать так, чтобы эмблема снова вращалась на ветру», — говорит Елена Максимова.

Скульптуры главных героев страны

Многие павильоны ВДНХ украшают скульптуры, воспевающие достижения сельского хозяйства и рабочих. Они выполнены по образу античных.

Например, на крыше павильона № 1 «Центральный» установлены семиметровые бронзовые колхозник и колхозница, сделанные Георгием Мотовиловым. Прочный металл позволил статуям сохраниться до настоящего времени в удовлетворительном состоянии — реставраторы лишь очистили их от сажепылевых загрязнений, окислов и коррозии.

Павильон № 18 «Республика Беларусь» Григория Захарова и Зинаиды Чернышевой венчают пять двухметровых скульптур. Это «Доярка», «Ученый-агроном», «Колхозница», «Охотник» и «Механизатор». Они символизируют профессии, распространенные в Белорусской ССР. Правда, это копии, которые были выполнены из бетона. Оригиналы также были отлиты из армированного бетона, который с годами обветшал.

«Мы провели консервационные мероприятия и поставили их в интерьере павильона: подвергать произведения искусства дальнейшему климатическому воздействию было нельзя. Зато на крыше сохранилась статуя “Родина-мать” с венком и снопом, покрытая кантарелью — листами сусального золота, заключенными в стекло», — уточняет главный архитектор-реставратор ВДНХ.

Посетителей павильона «Советская культура» у входа встречают «Чабан-каракулевод» с овцами и «Сборщица хлопка». Их восстановили по архивным фотографиям.

На фасаде павильона № 51 «Мясная промышленность», созданного по проекту архитекторов Виктора Лисицына и Сергея Чернокая и напоминающего древнегреческий храм, «пасутся» быки из цветного бетона: двое — по бокам, один — на крыше (скульптурная группа «Боец с быком», изображающая подвиг Геракла).

«Быков перед павильоном мы воссоздали по архивным фотографиям. Было непросто: осталось не так много исторических снимков, не хватало разных ракурсов. Первую версию павильона построили еще в 1939-м, тогда скульптуры высотой два с половиной метра стояли перед входом. После реконструкции в 1956-м их установили перед новым павильоном, но со временем они были утрачены. Скульптура “Боец с быком” изначально была выполнен из терразита, но под воздействием ветров и осадков декоративный слой был почти полностью утрачен. В процессе восстановления для долговечности реставраторы использовали терразит высокой прочности», — отмечает Елена Максимова.

Выдающийся декор: белки, листья и решетки

Помимо скульптур, здания ВДНХ декорированы барельефами и горельефами. Так, на фронтоне главного фасада и дверях павильона № 67 «Карелия» (ранее — «Советская печать»), спроектированного Фаридом Рехмуковым и Алексеем Резниченко, можно увидеть деревянных рыбаков с уловом, лесорубов с пилами, а также еловые ветки, шишки и белок. В процессе реставрации их обработали специальными маслами для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Фасады павильона № 58 «Земледелие» (бывший «Украинская ССР»), построенного по проекту известного архитектора Дмитрия Чечулина, сверху донизу покрыты золотистыми, розовыми и синими керамическими цветами.

«Это была одна из сложнейших задач. При реставрации применили холодную докомпоновку недостающих фрагментов, то есть восполняли утраты по месту, без обжига в печи. При этом использовали состав, близкий к подлинному, но не менее плотный. Он набирает плотность без температурной обработки. Утраченные и находящиеся в аварийном состоянии детали изготовили вновь из классической керамической массы и фаянса в зависимости от материала подлинного элемента», — объясняет Елена Максимова.

Из зеленых, терракотовых и желтых керамических барельефов состоит и фасад «Главтабака», причем все они изображают стилизованные табачные листья и цветы. А центральная часть главного фасада павильона «Советская культура» украшена ганчевой решеткой — лепниной из смеси гипса и глины, характерной для архитектуры Узбекистана.

Смальтовая мозаика и розовые стены

Каждый павильон ВДНХ был выдержан в своем стиле не только снаружи, но и внутри. Однако не все сохранилось, а что-то оказалось скрытым под толщами штукатурки и краски.

Например, при реставрации «Главтабака» выяснилось, что изображения табачных листьев, цветков и коробочек встречаются повсюду: на полу, выполненном в технике терраццо (цемент с мраморной крошкой), в узорах люстры. Все это мастера воссоздали по архивным снимкам.

В павильоне «Космос» на стене нашли смальтовую мозаику: на зеленом фоне золотом вычерчены заводы, электростанции, железные дороги. А в павильоне «Мясная промышленность» на стенах под слоем пожелтевшего воска скрывался искусственный мрамор интенсивного розово-голубого оттенка, который, очевидно, вызывал мысли о мясных продуктах. Реставраторы покрыли его свежим воском, позволяющим сохранить цвет.

«Кроме того, приняли решение оставить подлинные полы в выставочных залах, несмотря на их кривизну и неровность. Реставраторам было важно максимально сохранить подлинные покрытия пола, в том числе метлахскую плитку», — резюмирует Елена Максимова.