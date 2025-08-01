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На ВДНХ назвали победителей архитектурного конкурса «Золотой колос»

editor
By editor
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золотой колос
Фото © пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ назвали победителей архитектурного конкурса «Золотой колос». Лучший проект разработан молодыми архитекторами из Москвы.

Участникам третьего архитектурного конкурса «Золотой колос» было предложено разработать проекты по воссозданию одного из утраченных исторических объектов, органично вписав его в современный облик ВДНХ.

За победу боролись 46 работ. Их авторы — молодые специалисты в области архитектуры, дизайна и строительства из разных городов России.

Победителем конкурса в этом году стал авторский коллектив из Москвы. Анна Поян, Анастасия Канева, Ангелина Беляева и Регина Бугова представили проект воссоздания павильона «Главпиво» на ВДНХ. Они предложили детально воспроизвести характерные элементы, сохранив архитектурную выразительность павильона, и в то же время расширили его функционал, добавив в подземное пространство мини-пивоварню, выставочную и дегустационную зону. В оформлении использованы мотивы колоса как одного из символов ВДНХ и пивоварения.

Второе место жюри присудило авторскому коллективу из Воронежа в составе Наталии Семеновой, Ангелины Съединой и Маргариты Одиноковой. Их проект — воссозданный Большой кинотеатр — предусматривает использование новых технологий при полном сохранении исторического облика объекта и создание дополнительного функционала в виде кафетерия, экспозиционной и рекреационной зон.

Третье место заняли москвичи Илья Готлиб и Николай Кучеров, которые предложили переименовать павильон «Мороженое» в павильон «Арктика» и переосмыслить его наполнение. Молодые архитекторы придумали концепцию поэтажного разделения пространства павильона на кафе и музей Арктики, интерьеры которых объединяет тема мороза, снега, полярного сияния.

Специальный приз и диплом «За профессиональное отношение к возрождению исторического объекта ВДНХ» по решению жюри присужден коллективу авторов из Москвы. Ульяна Осипова, Руслан Мамедов и Елизавета Елисеева разработали проект воссоздания павильона «Урал» с мобильным зонированием интерьера и применением самых современных технологий для мультимедийной экспозиции. При этом исторический фасад павильона сохраняет прежний облик и остается в фокусе внимания.

Коллектив-победитель получит денежную премию в размере 300 тысяч рублей, вознаграждение за второе место составляет 200 тысяч рублей, за третье — 100 тысяч рублей.

Профессиональный конкурс «Золотой колос» организован ВДНХ в 2023 году и проводится уже третий раз совместно с Союзом архитекторов России, Союзом реставраторов России, Международной Ассоциацией Союзов Архитекторов, ФАУ «РосКапСтрой». Участники первого конкурса разрабатывали проекты комплексного обновления пяти въездных групп ВДНХ: «Север-1», «Север-2», «Север-3», Совхозного и Хованского въездов. Тема второго конкурса — «Лучший проект по ландшафтной архитектурной концепции садов и скверов ВДНХ». Лучшие проекты первых двух конкурсов в настоящее время находятся в стадии реализации.

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