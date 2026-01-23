КОНЦЕРТ2 «Мечтай-Люби-Танцуй» согрел сердца в середине зимы

14 января на одной из красивейших лофтовых площадок Москвы – Дом культуры FAKTURA#1913 – прошел уникальный по формату Согревающий концерт: 2 автора — Анатолий Мошкович и Амария, 2 состава прекрасных музыкантов: гитары – Владимир (Корней) Корниенко, Владимир Ванцов, клавиши – Юрий Смоляков, Евгений Крючков, бас-гитары – Евгений Тимошин, Дмитрий Пронин, ударные – Андрей Шатуновский, Роман Титенштейн, перкуссия/аккордеон – Михаил Смирнов, флейта/саксофон – Тимур Некрасов. Звучал старинный рояль Rönisch, предоставленный для КОНЦЕРТА2 основателем ДК FAKTURA#1913 Кириллом Зайцевым. Ведущей концерта выступила известный промоутер и певица Мария Тарасевич.

Творческим партнером вечера выступила художник, член Международной ассоциации художников и деятелей культуры АНЭТ Шульженко, она представила Вернисаж «Предвкушение» – серию картин, написанных специально для события.

Партнерами события стали: вода «ВЕТЛУГА» от Ветлужского завода минеральных вод Елены Ищеевой и Филиппа Ильина-Адаева, шоколадное ателье La Princesse Choco Аллы Комиссаровой.

Непрерывное авторское высказывание в диалоге из девятнадцати песен одновременно на одной сцене, от начала и до конца программы, создало особую атмосферу, которая, по словам гостей вечера, «греет душу и вселяет надежду, что все будет хорошо». Действо сопровождалось щедрыми аплодисментами.

МОШКОВИЧ исполнил проверенные временем песни: «Мария» и «Рыцарь» (в соавторстве с Владиславом Шилабодом), «Санта-Моника», «Ладошки», «Была», «Мимозы», крепкие рок-композиции «Моя любовь», «Просто живи» и «Мечтай, молись, танцуй».

АМАРИЯ выбрала для КОНЦЕРТА2 танцевальные «Ночи без сна» и «Лихие люди» (в соавторстве с Александром Чудопаловым), «Кабо-Верде», нежную «Я люблю» из программы A PARTE с Михаилом Смирновым (рояль), баллады «Это и есть жизнь», «Я верю своему Отцу» и «Маша», драматичную «Некому шепнуть». В завершение артисты и все музыканты исполнили песню Анатолия Мошковича «Пока живой».

КОНЦЕРТ2 – новый проект Амарии, который она задумала не как баттл, а как настоящее сотворчество, которое и создает уникальность формата. Никому из выступающих не приходится ничего доказывать и тянуть одеяло зрительского внимания на себя. Летом состоялся пилот этого проекта: Амария пригласила к участию в премьере Квартет ROSHINA. Весной, 5 апреля состоится КОНЦЕРТ2, приуроченный к 10-летию группы АМАРИЯ, он пройдет с участием поэта и музыканта Алексея Бакашина (группа БАКАШИН) в Rooftop Omega на Цветном.

«За подготовкой такого концерта кроется тонкая сонастройка большого числа творческих единиц, – поделилась Амария, – Концерт МОШКОВИЧ/АМАРИЯ с двенадцатью участниками – случай выдающийся еще и потому, что здесь почти каждый не только отменно владеет инструментом (как правило, не одним) но и теорией музыки, являясь композитором, педагогом, лидером собственных музыкальных команд или участником многих ярких проектов. Самым главным для меня остается мнение зрителей, которых мы стремимся вырвать из реальности и погрузить в состояние, в котором раскрываются сердца. Судя по откликам на этот концерт – удалось. Движемся дальше».

Фотограф Иляна КВАСКОВА