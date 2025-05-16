РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваБолее 2,2 тысячи бесплатных показов Правильного кино организовал Музей Победы

Более 2,2 тысячи бесплатных показов Правильного кино организовал Музей Победы

editor
By editor
41
правильное кино - показы в музее победы
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Музей Победы провел свыше 2,2 тысячи бесплатных кинопоказов в рамках V Международного фестиваля Правильного кино. Кинофорум прошел с 6 по 14 мая и был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Показы прошли в 77 регионах России и Республики Беларусь на площадках учреждений-партнеров Музея Победы — участников международного проекта «Территория Победы», Ассоциации исторических и военно-исторических музеев и программы «Школьный музей Победы».

«Фестиваль собрал более 80 тысяч зрителей разных возрастов. На киносеансы приходили как взрослые, любители истории, так и подрастающее поколение – кадеты, учащиеся. Все показы и мероприятия в рамках фестиваля проводились абсолютно бесплатно», – отметили в Музее Победы.

На площадках образовательных и культурных учреждений всем желающим были доступны к просмотру лучшие фильмы, созданные на основе традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия, помогающие сохранять преемственность поколений. Вниманию зрителей были представлены 32 художественных, документальных и анимационных полнометражных и короткометражных картин российского производства. Зрители увидели фильмы из внеконкурсной программы фестиваля, среди них – анимационная картина «Разыскиваются адресаты», художественный фильм «Многая лета», документальные ленты «Стальная дивизия. 89-я Таманская», «Моя война. Ефросинья Базылева», «#Культурный код Россия в театре и кино», «Ошибка» полковника Эдвинсона» и другие.

Предыдущая статья
В Нижнем Новгороде открылись ярмарки «Контур» и «Контур.Фото»
Следующая статья
«Ракетоплан», «Спутник», «Центрифуга»: история появления аттракционов на ВДНХ

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru