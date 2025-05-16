Более 2,2 тысячи бесплатных показов Правильного кино организовал Музей Победы

Музей Победы провел свыше 2,2 тысячи бесплатных кинопоказов в рамках V Международного фестиваля Правильного кино. Кинофорум прошел с 6 по 14 мая и был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Показы прошли в 77 регионах России и Республики Беларусь на площадках учреждений-партнеров Музея Победы — участников международного проекта «Территория Победы», Ассоциации исторических и военно-исторических музеев и программы «Школьный музей Победы».

«Фестиваль собрал более 80 тысяч зрителей разных возрастов. На киносеансы приходили как взрослые, любители истории, так и подрастающее поколение – кадеты, учащиеся. Все показы и мероприятия в рамках фестиваля проводились абсолютно бесплатно», – отметили в Музее Победы.

На площадках образовательных и культурных учреждений всем желающим были доступны к просмотру лучшие фильмы, созданные на основе традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия, помогающие сохранять преемственность поколений. Вниманию зрителей были представлены 32 художественных, документальных и анимационных полнометражных и короткометражных картин российского производства. Зрители увидели фильмы из внеконкурсной программы фестиваля, среди них – анимационная картина «Разыскиваются адресаты», художественный фильм «Многая лета», документальные ленты «Стальная дивизия. 89-я Таманская», «Моя война. Ефросинья Базылева», «#Культурный код Россия в театре и кино», «Ошибка» полковника Эдвинсона» и другие.