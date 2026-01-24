Оплата публикаций

«С точки зрения женщин, я многое в жизни делал неправильно!» — Аскольд Запашный

Аскольд Запашный и Анфиса Чехова
Аскольд Запашный и Анфиса Чехова. Фото: пресс-служба ТВ-3

Героем нового выпуска шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» стал известный дрессировщик Аскольд Запашный. Выяснилось, что, порой, тигров укрощать гораздо легче, чем построить отношения с девушками. За приготовлением блюда, он рассказал Анфисе Чеховой о своих романах.

В программе Аскольд Запашный поделился эффектным рецептом «Курицы Пикассо», который он пробовал с одной девушкой. Дрессировщик рассказал о своих романах с китаянками — он прожил в Китае более 3,5 лет, о разнице менталитетов, традиций, привычек и отношении китайских мужчин к романам их женщин с европейцами.

«Первая девушка изменила мне со своим бывшим! Она уехала на гастроли, а, вернувшись, призналась, что вернулась к своему прежнему возлюбленному», — расскажет Аскольд.

Второй роман с девушкой по имени Сьюзан также закончился для Аскольда разбитым сердцем. Девушка переехала в другой город, и со временем ее чувства прошли.

Первые серьёзные отношения, которые вылились в 8-летний гражданский брак, были у Аскольда с коллегой по цирку. Но до свадьбы дело так и не дошло.

«У нас была большая разница в возрасте. Она была старше на 9 лет. Когда мы только начали встречаться, я не рассматривал эти отношения как долгосрочные. Я был еще совсем молодой, не думал о перспективе. С точки зрения женщин, я многое в своей жизни сделал неправильно. Мы просто жили вместе. Меня всё устраивало, её всё устраивало. И мы никогда не обсуждали ничего серьёзного. Не было такого, что я ей что-то наобещал, а потом не выполнил. Мне кажется, что она сама просто боялась поднимать эту тему», — разоткровенничается дрессировщик.

