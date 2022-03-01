Концерт «Гимн любви» в Доме-музее Марины Цветаевой

Поэзия Марины Цветаевой — грандиозный гимн всечеловеческой любви с её радостью и болью. Поэтому именно в Доме-музее великого русского поэта 4 марта 2022 года состоится концерт «Гимн любви» Московского ансамбля духовной музыки «Благовест», посвящённый предстоящему весеннему празднику всех женщин!

В программе концерта прозвучат все наиболее выдающиеся музыкальные произведения, в которых запечатлен образ Пресвятой Девы Марии, ибо несомненно, в каждой женщине живёт отблеск света Богородицы. Вы услышите избранные песнопения из «Золотой коллекции» «Ave Maria» — И.С. Баха — Ш. Гуно, Ф. Шуберта, Дж. Каччини – В. Вавилова, хоры из кантаты «Stabat Mater» Дж. Перголези, «Laudate Dominum» В.А. Моцарта, а также популярные сочинения композитора Антона Вискова, давно завоевавшие самые горячие симпатии у публики: «Вокализ», «Ave Maria», «Икона». Он выступит также и ведущим концерта, в программу которого включены выдающиеся поэтические произведения А. Блока, Д. Андреева, С. Есенина, современных отечественных поэтов.

Начало в 19.00.

Где? Москва, Борисоглебский пер, д. 6/1.

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