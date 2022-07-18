Коллективная выставка «Керамические истории» откроется в Галерее «Беляево»

22 июля 2022 года в Галерее «Беляево» откроется коллективная выставка «Керамические истории»! Весёлая выставка-игра для детей и взрослых о том, как керамика изменяет мир к лучшему. В предметах керамики будут представлены истории об искусстве, древностях, животных, науке, доме, столе, чувствах и украшениях.

Эта выставка – приглашение в путешествие. Для детей – возможность почувствовать себя самостоятельными, для взрослых – вспомнить, каково это быть детьми, уметь видеть красивое в привычном, придумывать истории и вдохновляться ими.

Выставка посвящена многоплановости керамики, которая может быть бесспорным искусством, любопытным артефактом или даже научным экспериментом. Посетитель откроет для себя возможность сохранения в керамике воспоминаний, увидит, как она оживает, как делает дома уютнее, а человека – красивее. В экспозиции можно будет встретить керамических питомцев, сыграть в чаепитие по примеру детей, поразмышлять об экологии и разумном потреблении. Ценителей более серьёзных тем отдельным блоком на выставке ждёт неспешная история о технике изготовления керамических изделий под названием «раку» или высоком дровяной обжиге, о таланте и вечности.

Многие работы будут представлены публике впервые. В экспозицию войдут предметы посуды и интерьера, мелкая пластика. Среди участников как известные художники, так и начинающие авторы – все безусловно талантливые и очень настоящие.

Участники выставки: Дарья Гостинская, Наталья Егупова, Валерий Кузнецов, Полина Метелькова, Павел Миллер, Елена Петько, Евгений Просников, Анна Плотникова, Елена Скворцова, Марина Степанова-Ланская, Татьяна Терешкова, Анастасия Тюрякова, Наталья Хлебцевич.

Выставка будет работать до 28 августа.

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