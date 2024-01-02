30 декабря на сцене МТС Live Холл прошла премьера яркого новогоднего шоу для всей семьи — «Дядя Стёпа «Говорят: под Новый год...». Спектакль вдохновлен произведениями писателя Сергея Михалкова и приурочен к его 110-летию. Идея постановки принадлежит внучкам писателя — актрисам Анне и Наде Михалковым.

Премьеру посетили: Никита Михалков, Татьяна Михалкова, Анна и Надя Михалковы, Диана Арбенина, Александр Олешко, Оксана Акиньшина, Ольга Ломоносова, Денис Симачев и другие.



Атмосфера большого новогоднего праздника появляется уже у входа в пространство: площадка украшена высокими нарядными елками, гирляндами, флажками, звучит сказочная музыка. Дети радостно фотографировались с двухметровым Дядей Степой, роль которого исполнил Никита Языков.

«Это образ из детства, настоящий российский герой. Он побеждает все неприятности любовью, никогда не применяет грубую силу. Дядя Степа — обычный человек с большой силой воли. Каждый ребёнок может стремиться к такому кумиру», — поделился актер.



Постановка поразила зрителей впечатляющей сценографией: действие разворачивалось в заснеженной Москве на фоне двадцатипятиметровой высотки-декорации, которая превращалась то узнаваемую московскую архитектуру, то в колоритные комнаты главных героев, то в шоколадную фабрику, больницу или зоопарк.

Гости шоу увидели пятнадцать масштабных вокально-танцевальных номеров с элементами воздушной акробатики, эффектными трюками и перевоплощениями. Их созданием занимались более десятка человек — режиссеров, художников-постановщиков, хореографов, сценографов. Основное действие спектакля прерывалось на веселую интерактивную зарядку, в которой приняли участие маленькие гости премьеры.

После окончания представления зрителей ждал приятный бонус: все получили подарки, оформленные в виде книги Сергея Михалкова. Внутри — раскраска, цветные карандаши, лента, которой можно измерить рост, и сладости. Подарки уже включены в стоимость билета и будут одинаковыми для всех на протяжении всех дней показа шоу.