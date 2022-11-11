Концерт композитора Юлии Монастыренко в мемориальном музее А.Н. Скрябина

22 января в мемориальном музее А.Н. Скрябина состоится концерт композитора Юлии Монастыренко (классическая музыка, неоклассика). В этот день Юлия исполнит свои сочинения на фортепиано в сопровождении виолончели. На сегодняшний день Юлия Монастыренко является одним из самых ярких русских современных композиторов, музыку которой слушают во всём мире.

Музыка Юлии – качественное сочетание классического и современного звучания, это музыка образная, легко воспринимаемая слушателями, вызывающая яркие эмоции и чувства. Каждая композиция имеет свою особую историю или посвящена каким-либо великим, ярким личностям современного мира и прошедшего времени. На каждом своём концерте Юлия рассказывает некоторую предысторию о каждой своей композиции. Это очень сближает зрителя и композитора, а также вызывает особенный отклик и понимание, о чём хотел сказать автор музыки.

Все композиции, звучащие на сцене, сопровождают видео-футажи, которые создают особую, дополнительную атмосферу в зале. Каждое видео отражает настроение или образы, о которых рассказывает композитор в своей музыке.

Концерты Юлии Монастыренко — это всегда яркое, волнительное событие, откуда слушатели выносят много новых, сильных ощущений эмоций и размышлений.

Музыка Юлии Монастыренко очень востребована слушателями в интернете. Она выпустила 2 альбома «140Piano» и «Reflaction», а также сборник нот и несколько новых релизов на крупном российском лейбле «Monolit-Music». Её музыку скачивают и слушают во всём мире. В 2022 году её концерты с успехом прошли концерты в «Центре Искусств. Москва» и музее им. А.Н. Скрябина. А клип на музыку Юлии Монастыренко «North Sea» в You Tube набрал более 1 млн. просмотров.

Свои композиций Юлия Монастыренко исполнит вместе с талантливой виолончелисткой Натальей Волковой. Наталья является лауреатом международных, музыкальных конкурсов, доцентом кафедры камерного ансамбля и квартета РАМ им. Гнесиных.

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