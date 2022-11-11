КЛИНXV. ШКОЛЫ. Выставка молодых художников театра

КЛИНXV – пятнадцатая выставка молодых художников театра, впервые инициированная в 2001 году молодёжной командой комиссии по сценографии Союза театральных деятелей РФ. В это краткое и лаконичное название вложено сразу несколько смыслов: КЛИН – треугольник с устремлённым острым углом, объединение трёх начал; КЛИН – вектор, задающий направление; полёт – вспомним «журавлиный клин»; в то же время – примитивное орудие труда и т. д.

Анастасия Кун. Прометей

Анастасия Савина. Турандот Гоцци

Анна Бонива. Опера «Эхнатон»

Екатерина Горшкова. Соловей. Г.Х. Андерсен

Мария Васильева. Билли Бад. Б. Бриттен

Саяна Урбадаева. Дочь полка. Г. Доницетти

София Шнырева. Мама. Флориан Зеллер

Юлия Юхновец. Любовь к трем апельсинам

Традиционно каждый КЛИН, помимо порядкового номера, обозначал некую тему. Первый КЛИН проходил под девизом «Театральный художник – художник пространства», потом был КЛИН. ПИР – имелось ввиду ПИРшество сценографических решений и идей. Как бы ответом зрителям, уверенным, что выставка названа так в честь города КЛИН, возник ГОРОДКЛИН#13, отслеживавший локации 13-ти точек на карте Москвы и связанных с ними художественно-театральных проектов. Последний КЛИН XIV. ПРО СЧАСТЬЕ состоялся в локдаун в формате open space в музее-заповеднике «Щелыково», усадьбе драматурга А. Н. Островского, и варьировал тему счастья и радости бытия обитателей российской глубинки. Наконец, разыграв массу сюжетов, перебрав с десяток концепций, утомлённые импровизациями художники вернулись ко вполне будничной, но невероятно актуальной сегодня теме ШКОЛЫ.

На выставке представлены работы студентов и выпускников ведущих театрально-художественных учебных заведений страны. К двум основополагающим сценографическим «академиям» – Российскому институту театрального искусства (ГИТИС) и Школе-студии при МХАТ им. А. П. Чехова – уверенно примкнули отделение дизайна Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), Британская высшая школа дизайна (БВШД), театрально-декорационное отделение МГАХИ им. В. И. Сурикова, Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ), колледж музыкально-театрального искусства им. Г. П. Вишневской, Высшая школа сценических искусств п/р К. Райкина.

Выставка демонстрирует широкий контекст профессий сценографа и художника по костюмам, как на стадии ученичества, так и в процессе их дальнейших реализаций в театре.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры РФ.

Где? Музей Москвы, Зубовский бульвар, дом 2, стр. 7, этаж 1, «Старый зал».

Выставка работает с 1 декабря 2022 — 15 января 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.