Мировые шедевры камерной музыки проекта «Чистая классика» прозвучат в креативном пространстве «Нико»

21 ноября 2022 года в галерее-музее признанного мастера скульптуры и живописи Н.Б.Никогосяна состоится особенный концерт: в этот вечер прозвучит камерная музыка немецких композиторов для флейты, фортепиано и виолончели. На сцену выйдут известные, полюбившиеся публике музыканты: флейтист Николай Попов, виолончелистка Наталья Савинова и пианист Виктор Ямпольский, чтобы исполнить шедевры И.С. Баха, Ф.Шуберта и К. М. фон Вебера.

«Мы двигаемся дальше по маршруту нашего путешествия в рамках цикла «Чистая Классика», – говорит Виктор Ямпольский, автор и руководитель проекта. – Начав с Моцарта, мы обязаны вернуться к истокам академической классической музыки, а именно к творчеству Баха. В концерте прозвучат две сонаты: флейтовая и виолончельная, обе являются непревзойденными шедеврами камерной музыкальной литературы. Также в концерте прозвучит самое значительное произведение флейтового репертуара, вариации Шуберта на тему песни из вокального цикла Прекрасная Мельничиха, «Засохшие цветы» и Трио Вебера для флейты, виолончели и фортепиано. Эта программа мне представляется очень стройной, законченной и изысканной, благодаря такому сочетанию авторов и инструментов».

Публику ждут незабываемые музыкальные переживания, связанные с евангельскими образами в сонатах Баха, неразделенной любви и одиночества в музыке Шуберта и поэтической пасторали трио Вебера.

Цикл концертов организован фондом поддержки развития проектов в области культуры «Мост Искусств» в сотрудничестве с «Радио Орфей» и Галереей Нико.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.