На ВДНХ прошла презентация развития гастрономического направления Выставки

На Главной выставке страны создана крупнейшая система общественного питания среди парковых и озелененных территорий в Москве. В зимний период для гостей работает 140 точек общественного питания, которые органично встроены в единый архитектурный комплекс Выставки и одновременно принимают около 5 тысяч гостей.

Для удобства гостей этой весной был создан «Гастрономический путеводитель по ВДНХ» — с его помощью гостям легче сориентироваться по выбору того или иного объекта общественного питания и найти для себя подходящий формат: кафе, ресторан или фуд-корт, получить удовольствие от качественного продукта, уникального блюда или особой атмосферы.

Ежегодно услугами заведений общественного питания на Выставки пользуются более 6 млн человек, что сопоставимо с населением Санкт-Петербурга. Плотность размещения и, соответственно, доступность услуг общественного питания превышает мировые показатели парков-аналогов.

Для посещения гости могут выбрать заведения с разными национальными кухнями — русская, кавказская, европейская, белорусская, греческая, паназиатская, вьетнамская, корейская и многие другие.

Познакомиться с продукцией и блюдами из регионов России можно на различных гастрономических фестивалях, которые регулярно проходят на ВДНХ. В 2022 году гости могли посетить такие фестивали, как «Золотая осень», Green City, «Дружба народов» и Restomarket Fest, который за три дня принял свыше 100 тысяч человек.

На территории Выставки постоянно открываются новые уникальные гастрономические пространства. Так, в апреле первых гостей принял фуд-холл «Рестомаркет», работающий круглогодично и объединяющий под своей крышей десять корнеров различной кухни, а в июне здесь начал работу банкетный зал «Выставка». Также в этом году на ВДНХ появились: рестораны Shevol и Ricci Capricci — в мае, и ресторан «Домик в саду» — в июле.

Ресторан Shevol на ВДНХ в мае 2022 года создали супруги-сыроделы с мировым именем Олеся Шевчук и Рустам Агдаров. Поэтому при ресторане работает собственная сыроварня, где готовят вкуснейшие страчателлу, моцареллу и буратту. Этой зимой шеф-повар Илья Ломакин предлагает гостям попробовать блюда с изысканными сырами: ассорти брускетт с пастрами, с моцареллой и сальсой и с муссом из баклажана, табуле с жареным халуми, запеченный камамбер с хурмой, жареный корень сельдерея со страчателлой и мятой, ризотто четыре сыра.

При создании ресторана «Домик в саду» Сергей и Евгения Доронины придерживались экологичной концепции развития гастрономии на основе локальных российских продуктов, приготовленных органическим способом. В шаговой доступности от «Того самого катка» на ВДНХ гости могут попробовать специальное трюфельное меню, мраморное мясо от ведущих российских фермерских хозяйств, а также пиццу из дровяной печи.

В рамках гастрономической программы зимнего сезона 2022/23 «Та самая зима» на ВДНХ гостей приглашают вернуться в прошлое вместе со специальной концепцией меню «Вкусно, как в детстве». Блюда отсылают к тем самым зимним вкусам и запахам: мандарины, шоколад, какао и оливье.

Для гостей катка работают кафе «Чебуреки и Понгон», «Мистер пончик», RomEat, «Лаки Сувлаки», бар «Колбаски-гриль», «Чуррос», «Грамотный кофе», «Корица и Гвоздика», а также гастрономическое пространство «Рестомаркет».

Во время катания на льду можно согреться горячими напитками: кофе, чаем, глинтвейном, а также сытно перекусить — попробовать пончики по классическому рецепту, авторские блюда русской кухни, испанский чуррос или колбаски, приготовленные на гриле.

Также на катке работает ресторан «Варежка». Здесь атмосферу праздника создают новогодние украшения и согревающая кухня народов мира от блюд с мангала до русского борща. Также в меню: пицца, паста, ньокки, кебабы, ребрышки и говяжьи щечки, завтраки с сырниками и оладьями. Посетить ресторан можно, заехав на коньках через примыкающую к ледовой поверхности площадку или зайдя с пешком со стороны павильона №1 «Центральный».

Кроме того, в продолжение воссоздания традиционных вкусов на ВДНХ разработана линейка фирменной гастрономической продукции, которая с поддержкой действующих операторов производится эксклюзивно на территории Выставки и сочетает в себе исторические рецепты с современным прочтением — лимонад, пончик по специальной рецептуре со сливовым джемом и мороженное с воссозданным историческим вкусом под названием «Выставочный».

Подробнее о гастрономических локациях ВДНХ и зимнем сезоне 2022/23 можно узнать на официальном сайте Выставки.

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