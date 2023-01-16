Объявлен приём заявок на участие в творческих сменах всероссийских фестивалей-конкурсов детских духовых оркестров 2023 года

Российское духовое общество объявило о старте приёма заявок на участие в творческих сменах всероссийских фестивалей-конкурсов детских духовых оркестров 2023 года.

В творческих сменах уже приняли участие около 3000 юных духовиков из разных регионов России. Коллективы-участники получили колоссальный опыт, знания духовых дисциплин, консультации по дальнейшему творческому продвижению от ведущих педагогов и музыкантов.

В 2023 году пространствами для проведения фестивалей остаются лучшие детские центры страны — «Артек», «Орлёнок», «Смена».

К участию приглашаются детские духовые любительские оркестры, детские духовые оркестры музыкальных школ и школ искусств, ансамбли барабанщиков, сельских, городских, областных, краевых и республиканских учреждений культуры, образования и других ведомств. Возраст учащихся от 11-17 лет (включительно). Допустимое количество человек в одном коллективе — не более 40.

Подробнее о возрастных требованиях каждого детского центра, а также информацию по оформлению заявки, конкурсному заданию и срокам проведения конкурсного отбора вы можете узнать в Положении о конкурсе на сайте Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова».

Мероприятия проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.