Концерт проекта Classicaplus «Сны Миядзаки» в Московском Международном Доме Музыки

23 июня в 19:00 в Московском Международном Доме Музыки состоится концерт проекта Classicaplus «Сны Миядзаки».

Пожалуй, каждый из нас вне зависимости от возраста хотел бы хоть на мгновение оказаться в волшебной атмосфере красочных миров Хаяо Миядзаки: увидеть котобусы, бегущие по проводам над холмами, ходячий замок, ступающий по бархатной траве альпийских лугов, драконов, парящих в облаках, трамваи, идущие по морской глади…

Участники ансамбля ClassicaPlus в проекте «Сны Миядзаки» объединили саундтреки к анимационным фильмам Миядзаки с сочинениями композиторов разных стран. Это, по мнению авторов проекта, поможет публике еще глубже погрузиться в ни с чем не сравнимую сказочную вселенную японского режиссера.

Вместе с Classicaplus песни из анимационных фильмов Хаяо Миядзаки вновь споёт Александра Балакирева. Этой весной Саша стала официальным русским голосом нового анимэ “Красавица и дракон», режиссёром которого является номинант на Оскар Мамору Хосода. В широкий прокат в России аниме вышел 14 апреля 2022 года.

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