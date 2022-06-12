САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: В Государственном музее Городской скульптуры открывается выставка стекла Олеси Кот «Внутри и снаружи»

С 29 июня по 27 июля петербуржцев приглашают в Новый выставочный зал Государственного музея Городской скульптуры, где проходит выставка художественного стекла «Внутри и снаружи» петербургской художницы Олеси Кот.

«… Мы как будто смотрим через слои застывшего воздуха на интересную жизнь в глубине. Может, это движение электронов в атомном потоке, а может быть, какое-то живое существо ведет свою тайную жизнь… И не исключено, что оттуда наблюдают за нами».

Главная идея выставки – фиксация момента застывшей в аккумуляции света жизни, рождающая размышления о необходимости сохранения жизни, о важности каждого живого существа, о сохранении природных ресурсов – чистой воды и чистого воздуха.

Представим себе некое высшее существо, возможно находящееся вне Земли, времени и пространства, оно наблюдает за нашим миром, осторожно вырезает неким инструментом и мгновенно замораживает прозрачные кубики воздуха или воды со случайно попавшими туда существами, живыми и неживыми, и рассматривает их под гигантским микроскопом. Оно не сочувствует, просто исследует. Возможно, делает препарат для изучения, возможно, собирает экспонаты для музея. Делает такие срезы на протяжении всей истории Земли – от начала зарождения жизни. Что-то из теории макромира, где вся наша Вселенная представляет собой маленькую крошку в огромном Мире.

Экспозиция включает 17 работ: это ранее выставлявшиеся скульптуры «Весна», «Блокадные ночи», «Северные воды», «Декреты», «Проталины», «Облачно. Без перемен», а также 11 новых работ, названия к которым будут придуманы прямо во время проведения выставки самими зрителями. В оригинальном интерактивном формате каждый желающий сможет придумать свой или проголосовать за уже предложенные варианты названий. Таким образом, каждый зритель сможет почувствовать себя творцом, причастным к искусству.

Олеся Кот – псевдоним Олеси Владимировны Фейгиной, потомственной художницы по стеклу. Ее отец Котов Владимир Иванович – художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников СССР. Заслуженный художник РСФСР, Лауреат премии Ленинского комсомола (1977). В 1968-1988 – художник Дятьковского хрустального завода (Брянская обл.).

Олеся Кот родилась в 1967 году в Ленинграде. Рисовала с детства, закончила Городскую художественную школу, отделение стекла в ЛВХПУ им. В. А. Серова и ЛХУ им. В. И. Мухиной в 1991 году. С 2016 года ведет активную выставочную деятельность. Член Союза Художников с 2018 г.

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