Государственный центральный музей кино представляет выставку «Время побед»

На выставке «Время побед» будут представлены призы, награды и памятные знаки, которыми в разные годы были отмечены советские, российские кинематографисты и их фильмы – так получает развитие одна из важных тем основной экспозиции музея «Лабиринт истории».

«Серебряная Чистера – 2004» – приз кинофестиваля в Сен-Жан-де-Люз (Франция), полученный режиссером фильма «Старухи» Геннадием Сидоровым. Внутри стеклянного параллелограмма чистера — устройства для игры в пелоту, национальный вид спорта басков

Приз-часы, которые были вручены авторам хроникального киножурнала «Новости дня» (СССР, Центральная студия документальных фильмов) на XII Международном фестивале короткометражных фильмов в Оберхаузене (ФРГ) в 1966-м году

Памятный барельеф с изображением Энтони Асквита – президента британской «Ассоциацииспециалистов в области кинематографа и телевидения», кинорежиссёра, одного из пионеров британского кинематографа, который в 1969 году ассоциация преподнесла Союзу кинематографистов

«Золотой лев Святого Марка», полученный автором фильма «Морозко» Александром Роу на XVII Международном фестивале детских и юношеских фильмов в Венеции, который являлся секцией очередного Венецианского кинофестиваля в 1965-м году

Предметы из призовой коллекции Музея кино регулярно экспонируются. Например, статуэтка премии «Оскар», полученной советскими кинодокументалистами в 1943 году за фильм «Разгром немецких войск под Москвой», представлена в том разделе экспозиции «Лабиринт истории», который посвящён кинематографу времён Великой Отечественной войны. Премиями кинематографических академий России «Ника» и «Золотой орёл», а также многочисленными призами отечественных и зарубежных фестивалей можно полюбоваться в одном из разделов выставки «Вертикаль», посвящённой Станиславу Говорухину.

На выставке «Время побед» мы представляем преимущественно те призы и памятные знаки из фонда Музея кино, которые ранее не экспонировались. Например, призы одного из самых старых и авторитетных международных киносмотров – Лейпцигского фестиваля документальных и анимационных картин. В разные годы ими были отмечены сотрудники Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ).

Также на новой выставке можно увидеть призы других кинофестивалей, сохранивших и упрочивших свой авторитет в XXI веке – Венецианской Мостры, кинофестивалей в Карловых Варах, Оберхаузене, Локарно. Призы «кочевавшего» по столицам советских республик Всесоюзного кинофестиваля, исполненные каждый в соответствии с национальными традициями декоративно-прикладного искусства, составляют интересный блок выставки «Время побед». Важно отметить, что в последние годы призовая коллекция Музея кино пополнилась призами наших современников – и они впервые заняли места в музейных витринах.

«Время побед» открывается в период, когда пандемия ограничила наши передвижения по миру и возможность собираться вместе. Это серьёзный вызов для деятелей кинофестивального движения, и они ищут новые формы показа фильмов, проведения пресс-конференций, церемоний и прочих традиционных фестивальных мероприятий. А мы пока предлагаем вспомнить время становления и развития кинофестивального движения. Память об этом времени хранят призы и награды – материальные свидетельства побед отечественных кинематографистов.

Где? Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 36.

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