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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир киноКороткометражка «Зверек» с Константином Хабенским выйдет онлайн

Короткометражка «Зверек» с Константином Хабенским выйдет онлайн

editor
By editor
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зверек

Короткометражный фильм «Зверек» с Константином Хабенским, Анной Чиповской и Александрой Ребенок – история выбора между славой и дружбой по мотивам неизданного киносценария Немировича-Данченко через современный образ Нины Заречной из Чеховской «Чайки».

Фильм стал итогом первого Конкурса короткометражного кино МХТ им. А.П. Чехова, прошедшего при поддержке онлайн-кинотеатра Wink.ru. Режиссером выступила победительница конкурса, выпускница школы кино «Индустрия» Ирина Прохорова, для которой проект стал режиссерским дебютом. Впервые зрители увидели проект этим летом на фестиваль нового российского кино «Горький Fest» в Нижнем Новгороде.

Короткометражная картина пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Балет», «Фишер»). За производство отвечает кинокомпания «Водород».

По сюжету «Зверька» начинающая актриса Соня, утратив все надежды пробиться на прослушивание к именитому худруку театра, устраивается работать на съемочную площадку фильма, в котором он принимает участие. Подобраться к артисту девушке помогает влюбленный в нее Ваня, ассистент звукорежиссера и по совместительству талантливый драматург, который написал пьесу специально для Сони. Однако из-за волнения все попытки неопытной актрисы заявить о себе оборачиваются неловкими казусами. Время поджимает, и вскоре Соня встанет перед выбором: остаться верной дружбе или выбить себе место под солнцем.

Также в фильме снялись Ольга Воронина, Сергей Беляев, Павел Филиппов, Александр Усов и Полина Романова.

зверек

зверек

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