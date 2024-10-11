Объявлена программа фестиваля «Африка. Вместе в будущее»

В кинопрограмме фестиваля 11 фильмов, среди которых участники и победители ведущих международных фестивалей — Канн, Берлинале, Торонто, Роттердама и «Сандэнса», а также номинанты на «Оскар» от Сенегала, Нигерии и Судана. Это ленты абсолютно разных жанров и тем — от неистового абсурдистского боевика и глубокой военной драмы до фильма-катастрофы с инопланетянами в Марокко и острого политического триллера о журналистском расследовании. Бюджеты у фильмов также абсолютно разные — одна из картин, к примеру, была снята менее чем за 65 долларов.

«Фильмы африканского континента за последние годы стали настоящим трендом: они побеждают на международных фестивалях и становятся хитами стримингов, но редко добираются до российского проката. Нашей задачей было представить российским зрителям новые имена и новые кинематографические территории. Фильмы, которые меняют киноландшафт планеты прямо сейчас», — говорит куратор кинопрограммы Александра Ахмадшина.

В программе сразу два фильма, которые в разные годы были выдвинуты от Сенегала на премию «Оскар». Откроет фестиваль лента «Банель и Адама» (фото вверху) — атмосферное исследование любви, одержимости и безумия. Это история о судьбе влюбленных, которые пытаются построить свою жизнь, не считаясь с ожиданиями окружающих. После премьеры фильма в основном конкурсе Каннского кинофестиваля критики стали писать о появлении нового голоса в кинематографе.

Вторая лента — «Ксале» — это глубокая драма о порабощении и самоосвобождении женщины. В 2023 году фильм получил основые награды Африканской киноакадемии.

Картина «Номе» рассказывает о войне за независимость Гвинеи-Бисау — режиссер Сана На Н’Хада вновь переживает эту войну, в которой сам принимал участие. Мировая премьера ленты прошла в рамках программы ACID, одной из самых смелых программ Каннского кинофестиваля. В центре повествования фильма «Призрак Боко Харам» — группа детей, создающих свой собственный мир среди опасностей вооруженного конфликта. Это выразительное и глубокое исследование контрастов зоны боевых действий: надежда и отчаяние, невинность и терроризм, настоящее и будущее, западное влияние и традиционная культура. Фильм стал победителем 52-го Международного Роттердамского кинофестиваля.

Есть в программе и абсолютно неожиданные сюжеты. Например, марокканская «Анималия» — уникальная смесь фантастического фильма-катастрофы с инопланетным вторжением, роуд-муви и духовного путешествия. Картина получила Специальный приз жюри за оригинальное видение на фестивале Сандэнс. А «Смерть осведомителя» — остросюжетный политический триллер о журналистке-расследовательнице, который стал одним из главных фестивальных хитов прошедшего года: его премьера состоялась на кинофестивале в Торонто, а на международном кинофестивале в Йоханнесбурге «Смерть осведомителя» получил награду как «Лучший африканский фильм 2024 года».

Еще один необычный участник фестиваля — «Мами Вата». Это захватывающий черно-белый фильм с гипнотической фолк-футуристической партитурой, поднимающий универсальные вопросы идентичности. Обладатель приза за лучшую операторскую работу на кинофестивале «Сандэнс». Третья в истории номинация на премию «Оскар» от Нигерии.

Глубокая социальная лента «Прощай, Джулия», номинант на премию «Оскар» от Судана, рассказывает историю двух женщин, которые олицетворяют собой сложные отношения и различия между северными и южными суданскими общинами. Мировая премьера фильма состоялась в 2023 году на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд», где он стал первым суданским фильмом в истории фестиваля. Исполнительным продюсером ленты выступила Лупита Нионго.

Картина из Руанды «День отца» — история об отцовстве в стране, поколение которой осиротело в результате одной из самых страшных трагедий XX века, но это и история освобождения и возрождения. Мировая премьера фильма состоялась на Берлинале в программе, которая призвана поддерживать новые голоса в кино.

Другая часть программы посвящена Вакаливуду — кинематографу Уганды. Его представят культовый кунг-фу боевик «Кто убил капитана Алекса?», где на протяжении беспощадно увлекательных 70 минут на зрителя обрушится шквал взрывов, выстрелов и разлетающихся голов, и «Плохой черный», снимавшийся в течение 5 лет в трущобах Вакалиги при бюджете менее $65. Режиссер картины – угандийский Квентин Тарантино — Айзек Набвана.

Помимо кинопоказов, на фестивале в этом году пройдет обширная деловая программа, которая будет включать серию круглых столов и паблик-токов, лекций и панельных дискуссий с участием кинематографистов, продюсеров, инвесторов и культурных деятелей России и стран Африки.

Лекцию «Африка – колыбель цивилизации. Откуда мы пришли?» прочитает зав. центром кросс-культурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии РАН Марина Бутовская, а доктор политических наук, кандидат экономических наук, профессор Института Африки РАН, МГИМО, НИУ ВШЭ Денис Дегтярев расскажет о «Критическом анализе критического дискурса об Африке».

Кроме того, состоятся круглые столы «Россия и Африка: потенциал культурного сотрудничества», «Африканский контекст. Чем живёт современная Африка? Кино, мода, дизайн» и «Традиции, символы и ноу-хау – чему мы можем научиться у Африки?».

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Посольства Республики Сенегал, Посольства Буркина-Фасо, Посольства Южно-Африканской Республики.

Культурно-просветительский фестиваль «Африка. Вместе в будущее» впервые проходил в июле 2023 года в Санкт-Петербурге и в Москве. Мероприятие стало частью программы Фестиваля культуры «Петербургские сезоны» в рамках Второго Саммита Россия — Африка. На фестивале была представлена обширная кинопрограмма, куда вошли как хиты Каннского кинофестиваля, так и культовые фильмы независимых студий с бюджетом 200 долларов. Также на киностудии «Ленфильм» проходила групповая фотовыставка «Африканская мечта», объединившая фотографов разных поколений и жанров. Всего мероприятия фестиваля в прошлом году посетили более 6 тыс. человек.