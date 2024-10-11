«СУПЕРПАПОЧКА» – трогательная семейная комедия

По сюжету, Том планирует подарить своему сыну Габи на восьмой день рождения книгу «Маленький принц» – но случайно покупает ему пустой блокнот с такой же обложкой. Чтобы выкрутиться, Том говорит Габи, что это волшебная книга: каждая записанная в нее мечта сбудется. С этого момента Тому предстоит выполнять любые, даже самые экстравагантные, желания своего сына.

Главную роль в комедии в духе «2+1» сыграл Ахмед Силла, известный отечественному зрителю, в первую очередь, по главной роли в фильме «Дружить по-русски!» – истории дружбы между вором и авторитетным бандитом, почитающим русскую культуру.

Кинокомпания Пионер совместно с компанией Capella Film выпускает в прокат трогательную семейную комедию «СУПЕРПАПОЧКА» – об отце, вопреки всему исполняющем мечты своего сына.