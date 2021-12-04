Корпоративный фильм Группы Компаний ГПМ КИТ одержал победу в Каннах

На днях были объявлены победители международного фестиваля-конкурса корпоративных и документальных телевизионных фильмов Cannes Corporate Media & TV Awards. Корпоративный фильм ГМП КИТ уверенно обошёл многочисленные работы конкурентов и получил престижную премию – «серебряного дельфина».

Cannes Corporate Media & TV Awards задаёт мировые стандарты корпоративных видео с 2010 года. В состав маститого жюри, помимо крупных специалистов, входят лауреаты «Эмми» и «Оскара». В конкурсе принимают участие корпоративные фильмы со всего мира, но только лучшие удостаиваются «серебряного дельфина», который символизирует творчество и свободу.

Получивший «серебряного дельфина» корпоративный ролик Группы Компаний ГПМ КИТ – это увлекательная виртуальная экскурсия по офису-киногороду. Путешествие начинается на аллее славы, откуда зрители могут отправиться в любое офисное помещение и познакомиться с теми, кто силой своего таланта и воображения создаёт волшебный мир кино. Захватывающий видеоряд дополняет увлекательная лекция экскурсовода, который рассказывает о мечтах, взлётах и достижениях компании — о невероятно сложном, но впечатляющем пути, который прошла Группа компаний от момента своего создания до сегодняшнего дня, где ГПМ КИТ — бесспорный лидер отечественной киноиндустрии. К первому юбилею мы успели установить 12 индустриальных рекордов, в числе которых выдающиеся показатели в сфере создания и дистрибуции самых кассовых фильмов («Централ Партнершип») и премиальных сериалов («Киностудия КИТ»), трансляции самого большого пакета тематических спутниковых телеканалов про кино, спорт и образ жизни («Ред медиа»), а также поддержка авторского кинематографа («Белые ночи») и инвестиции в отечественное кино (ГПМ КИТ).

В 2021 году конкурентная борьба была традиционно жёсткой: на Cannes Corporate Media & TV Awards было подано почти 900 заявок. В финал вышли 205 фильмов, 144 номинанта получили по «серебряному дельфину», один из которых достался Группе Компаний ГПМ КИТ.

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