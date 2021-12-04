Оскароносный режиссер назвал лучших мастеров российского кинематографа

В рамках кинофестиваля Russian Film Week в Лондоне состоялось прямое включение с обладателем премий «Оскар» и BAFTA, продюсером, режиссером блокбастеров «Турист», «Жизнь других» и «Работа без авторства» Флорианом Хенкелем фон Доннерсмарком. Режиссер ответил на вопросы российских зрителей и назвал выдающихся, по его мнению, современных мастеров отечественного кинематографа.

Организаторами мероприятия выступили основатель и генеральный продюсер лондонского кинофестиваля Russian Film Week Филипп Перкон, Корпорация «Синергия» и Фонд «Контент».

Отвечая на вопрос, каких современных отечественных режиссеров Флориан Хенкель фон Доннерсмарк считает лучшими, спикер назвал Никиту Михалкова, Андрея Кончаловского и Тимура Бекмамбетова.

«Никиту Михалкова я даже знаю лично. Я хотел убедить его играть роль в «Туристе», зная, что он не только хороший режиссер, но и прекрасный актер. Также я считаю очень талантливыми режиссерами Андрея Кончаловского и Тимура Бекмамбетова. Тимур Бекмамбетов – мастер международного кино. Говоря об экспериментальных фильмах, отмечу: то, что он делает, не видел никто до этого», – рассказал Флориан Хенкель фон Доннерсмарк.

Режиссер добавил, что в России сформирована хорошая традиция кино и почти каждый год отечественные фильмы, выдвигаемые на «Оскар», оказываются одними из самых сильных.

«Я являюсь членом комиссии, которая смотрит международные фильмы, выдвигаемые на «Оскар». И почти каждый год российский фильм оказывается для меня одним из самых сильных. У вас сформирована очень хорошая традиция кино, есть большое международное будущее», – сказал спикер.

Встреча была организована в рамках подкаста «Большой экран», в первую очередь, для российской и британской молодежи, которая интересуются сценарным или актерским мастерством. Модераторами дискуссии выступили генеральный продюсер лондонского кинофестиваля Russian Film Week Филипп Перкон, первый вице-президент Корпорации «Синергия» Ольга Грищенко и директор Фонда «Контент» Елена Соколова. Немецкий режиссер поделился с аудиторией практическими советами и обратил внимание, что будущим создателям кинолент важно придерживаться высоких стандартов и не бояться менять решения в ходе создания картин.

«Молодые режиссеры могут чувствовать, будто они всегда должны придерживаться своих первоначальных приказов, стараясь выглядеть сильными в глазах съемочной команды. И это большая ошибка. Важно помнить, что мы работаем с талантливыми художниками, актерами, командой, которая ждет от нас не приказов, а предложений, мягкого руководства и видения, которое они смогут понять», – сообщил гость подкаста «Большой экран» Флориан Хенкель фон Доннерсмарк.

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