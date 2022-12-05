КРАСНОЯРСК: Всероссийский музыкальный конкурс по специальности «Фортепиано» подводит итоги

9 декабря с 10:00 в Красноярской филармонии будет проходить решающий III тур Всероссийского музыкального конкурса по специальности «Фортепиано». Шесть финалистов выступят в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра имени Е. Ф. Светланова под управлением Ивана Никифорчина.

А уже в 19:00 на сцене Большого зала Филармонии состоится гала-концерт лауреатов Всероссийского музыкального конкурса и победителей знаменитого Международного конкурса имени П. И. Чайковского: Юлии Маточкиной (меццо-сопрано), Нарека Ахназаряна (виолончель) и Гайка Казазяна (скрипка). В гала-концерте принимает участие легендарный ГАСО имени Е. Ф. Светланова, дирижер – лауреат Первого международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Рахманинова Иван Никифорчин.

В программе концерта прозвучат арии из известных опер «Адриана Лекуврёр» Ф. Чилеа и «Самсон и Далила» К. Сен-Санса, сложнейшие «Вариации на тему рококо» для виолончели и оркестра П.И. Чайковского и виртуозный скрипичный концерт И. Брамса, написанный, как говорили современники, «не для скрипки, а против скрипки».

ГАСО имени Е. Ф. Светланова – один из старейших коллективов страны, в 2021 году он отметил 85-летие. Дискография коллектива насчитывает сотни грампластинок и компакт-дисков, выпущенных ведущими фирмами России и зарубежья.

Иван Никифорчин – выпускник Московской консерватории, дирижёр Государственной академической симфонической капеллы России. Основатель и художественный руководитель «Академии Русской Музыки». Лауреат международных конкурсов, в том числе Первого международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Рахманинова (2022).

IV Всероссийский музыкальный конкурс по специальности «Фортепиано» проходит с 3 по 9 декабря 2022 года в Красноярской краевой филармонии и Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского.

Учредители конкурса: Правительство Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации. Организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

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