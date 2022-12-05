В Москве пройдет заключительный концерт культурного проекта «Классика: история и современность»

С июля по декабрь 2022 года Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК «Росконцерт» реализовал на федеральном уровне проект «Классика: история и современность» в Республике Хакасия, Тверской, Псковской, Липецкой, Московской и Тульской областях.

Проект способствует укреплению единого культурного пространства и подчёркивает значимость регионов как стремительно развивающихся центров, где каждый зритель может насладиться лучшими образцами классического музыкального, вокального и драматического искусства.

В нем приняли участие известные российские деятели культуры, народные и заслуженные артисты РФ, музыканты и драматические артисты, представляющие знаковые театры Москвы и Санкт-Петербурга, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Специально для проекта были созданы музыкальные программы и антрепризные спектакли, направленные на продвижение музыкального и литературного классического наследия.

А 8 декабря в 19:00 в Государственном центральном музее современной истории России в Английском клубе (Москва, ул.Тверская, 21) состоится заключительный концерт проекта «Классика: история и современность», в котором примут участие: Млада Аккерман (актриса театра и кино); Фёдор Тарасов (бас), Юлия Малевская (меццо-сопрано), Илья Хардиков (тенор), Мария Пахарь (сопрано), Вячеслав Ольховский (баритон), Сергей Семенов (фортепиано), Виктория Пфистер (фортепиано).

Вход на мероприятие по пригласительным билетам.

– Вот и подошёл к завершению проект «Классика: история и современность». Нас тепло принимали в Тверской, Псковской, Московской, Липецкой, Тульской областях и Республике Хакасия. Отрадно, что на всех мероприятиях проекта присутствовало много молодежи: не только студенты, но и школьники начальных классов и подростки. А это значит, что цель нашего проекта – привлечение молодого поколения России к классическому искусству как музыкальному, так и драматическому – достигнута. И мы счастливы, что он нашел отклик в сердцах зрителей всех поколений!, – говорит Татьяна Шумова, президент Центра кинофестивалей и международных программ, заслуженный деятель искусств РФ.

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