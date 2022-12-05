САРАТОВ: РОСИЗО открыл выставку студенческих работ «У мира ТВОРЕНИЯ»

Уникальная экспозиция «У мира ТВОРЕНИЯ», полностью созданная студентами, проходит в Институте искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского в Саратове.

Проект реализован под руководством директора Саратовского филиала РОСИЗО, доцента кафедры теории, истории и педагогики искусства СГУ Дмитрия Андреева.

По словам кураторов, концепция выставки заключается в том, что все, окружающее нас, есть одно целое, ведь каждый из нас состоит из атомов. Люди неделимы по своей природе: как неделим мир, как неделима Вселенная.

Над проектом работали студенты программы бакалавриат направления «История искусств»: Юлия Абрамова, Анастасия Спиридонова, Дарья Бирюкова, Анастасия Семёнова, Анна Жидкова, Валерия Майорова, Арина Квасова.

Кроме того, в оформлении выставки приняли участие современные саратовские художники: Анастасия Батеева, Андрей Голубцов, Александр Ласиков, Анастасия Очнева, Василий Степанов, gelagil, Yu.A, Елена Батраева, Екатерина Иванова, Елизавета Лернер, Елена Палёхина, Катя Иванова, Николай Гаврилов, Наталия Рогулина, Олеся Степанова, Станислава Волкова.

Кураторы: Юлия Абрамова, Анастасия Спиридонова, Дарья Бирюкова, Анастасия Семёнова, Анна Жидкова, Валерия Майорова, Арина Квасова

Где? г. Саратов, ул. имени А.Н. Заулошнова, д. 5, Институт искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, XVII корпус.

Выставка продлится до 30 декабря 2022 года.

Фото - Игорь ЧИЖОВ

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