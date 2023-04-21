Ностальгия по Prodigy в новом треке BASIAGA — SWAG

BASIAGA дропает новый трек «SWAG». Для всех тех, кто привык жить красиво и устал от того, что не хватает рук для покупок.

Пока рынок без конца заполняется дрилл-звучанием, BASIAGA использует характерный для себя брейкбит, который перекликается с протяжными синтезаторами, отсылая нас в двухстысячные, во времена Prodigy. В сочетании с энергичным флоу трек звучит мощно.

В целом, главная характеристика сингла обозначена в припеве - «Трек не для радио, но мы будем орать его». Кажется, мы знаем под что будут отрываться этой весной.

BASIAGA - русский хип-хоп исполнитель, сочетающий брейкбиты и электронное звучание. Отличительная черта артиста – это использование русской айдентики в образе. Берёзы и оттюнингованные русские машины, фигуристые, разодетые девушки в кокошниках, шубы и шапки-ушанки в сочетании с самыми дорогими украшениями - часть ДНК образа BASIAGA. Трек артиста «KISS» держался 3 месяца в чарте, было снято более 35М видео в TikTok, а также трек 9 месяцев продержался на радио.

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