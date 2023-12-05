«Красные линии» – смелое перевоплощение Полины Гагариной

В Москве завершились съемки сериала «Красные линии», спин-оффа культового проекта «Бывшие» от онлайн-кинотеатра START. В центре сюжета — история становления дерзкой писательницы Лены Берн, у которой мистическим образом крадут идею книги. В главной роли и совершенно новом для себя, не глянцевом, амплуа — Полина Гагарина.

Креативный продюсер сериала Алексей Троцюк рассказал, что авторам не хотелось затягивать историю «Бывших», однако у поклонников проекта осталось много вопросов о судьбе полюбившихся персонажей. Из этой мысли родилась идея спин-оффа, который изначально назывался «Тетя Лена». Сам Алексей также появится в сериале в эпизодической роли. «Для меня это, конечно, в какой-то степени вызов, но было интересно побывать в новом для себя амплуа. За этот эксперимент огромное спасибо авторам и режиссеру, которые доверили мне роль. Надеюсь, не подвел, но это уже судить зрителям», — поделился Алексей Троцюк.

Дерзкая писательница и популярный коуч с миллионами подписчиков и таким же количеством проблем Елена Берн (тетя Лена) появляется в «Бывших» на пике успеха. Но что ей пришлось преодолеть с того момента, когда она решает бросить все и отправиться в Москву ради мечты — издать роман и познакомиться со своим кумиром? Действие «Красных линий» развернется за три года до финала «Бывших» и раскроет секрет и цену стремительного взлета.

Полина Гагарина, в свое время с отличием окончившая актерский факультет Школы-студии МХАТ, рассказала о своей героине и поделилась ожиданиями от проекта:

«Закончились съемки в сериале “Красные линии”, где я сыграла главную роль. Те, кто смотрели со мной третий сезон сериала “Бывшие”, знают мою героиню Елену Берн — сильную, властную, убедительную и даже распущенную… но это все маска, защита. Под этой маской всегда скрывалась трогательная, беззащитная, талантливая и очень живая Елена Огурцова. Вот ее я и сыграла в “Красных линиях”. Мне было непросто, но очень интересно, уверена, будет интересно и вам. Диплом драматической актрисы отстояла с честью».

Режиссер-постановщик Гамлет Дульян рассказал о перевоплощении Полины Гагариной для роли Лены:

«Нигде больше вы не увидите ее в таком амплуа. Полина нашла в себе силы и смелость пойти против себя, своего бренда “Полина Гагарина” и абсолютно уйти от всех привязок в другое направление. Из визуальных изменений мы поменяли ей прическу. Кстати, это было предложение Полины — затемнить ее родные волосы. Мы использовали минимум мейка, чтобы максимально сохранить все шероховатости. Это помогло ее работе, и безумно круто, что Полина оказалась на это готова. Многие звезды боятся: ой, что-то не то со мной случится, я буду некрасивой. У Полины это не так. Она смелый человек».

Краеугольным камнем истории актер Илья Любимов («Неадекватные люди», «Отель Элеон», «Не родись красивой») называет книгу «Красные линии», вокруг которой строится сюжет:

«В ней есть мистическая составляющая. Это сказка, в которой змей (или змея) странным образом начинает руководить персонажами. Непонятно, какое начало он из себя представляет, то ли это дух света, то ли тьмы. Но люди начинают прислушиваться к таким голосам, следовать их советам. Это сказка о голосах, которые звучат внутри каждого из нас».

Мистикой были окутаны даже съемки сериала: например, вместо дым-машины создатели решили использовать ладан. «Раскрою небольшой секрет: его применяют практически на всех съемках. Дым ладана отличается от киношного: помимо приятных обонятельных ощущений, он отлично уплотняет пространство, дольше висит в воздухе, дольше выветривается. Эффект задымленности, как и мокрого асфальта, очень любят киношники. Он придает картинке объем, делает кадр более насыщенным», — поделился Любимов.

Финальный, третий, сезон «Бывших» вышел на START в 2021 году. Сериал посмотрели более 5 млн домохозяйств, не считая показов на телевидении (Первом и ТНТ) и других площадках. Полнометражный фильм «Бывшие. Happy end» принес более 180 миллионов кассовых сборов.

Фото — онлайн-кинотеатр START