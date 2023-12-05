В Интернете представили тизер саркастической комедии «Успешный» с Владимиром Сычевым и Ольгой Медынич

30-летний Саша (Артем Сучков) — неунывающий серийный неудачник, пытающийся выдать себя за матерого бизнес-тренера. Он работает на складе магазина техники и третий год копит на ипотеку с девушкой Таней, уставшей от инфантильности своего бойфренда. Однажды Саше действительно улыбается удача: его приглашают провести мастер-класс для топ-менеджеров компании «Калзолото». Но довольно быстро выясняется, что его позвали совсем с иной целью — на примере инфошарлатана генеральный директор фирмы, миллиардер Олег Калугин (Владимир Сычев), показывает своим подчиненным бессмысленность индустрии коучинга и запрещаем им отправлять сотрудников компании на обучение к подобным проходимцам.

Только почему-то образ позитивного Саши застревает в голове Олега. У богача из списка Forbes есть все деньги мира, но он все равно несчастлив: еда на вкус напоминает бумагу, дети заблокировали его в соцсетях, жена пребывает в алкогольном блаженстве. Он завидует радостному Саше и нанимает его персональным тренером личностного роста. А Саше выпадает уникальный шанс научиться зарабатывать деньги и стать тем самым успешным человеком, чей образ жизни он столько лет воображал в своей голове.

Саркастическая комедия «Успешный» полна легкого юмора, но задает непростые вопросы. Как выглядит счастливый человек в современном мире? Почему люди, живущие благополучной обеспеченной жизнью, чувствуют себя несчастливыми?

Саша — Дон Кихот наших дней, его детский взгляд на мир оказывается ключом к осознанию и разрешению проблем.

Производство студии LEGIO FELIX. Режиссер и сценарист — Илья Куликов, работавший над франшизой «Полицейский с Рублёвки» (2016–2020) и сериалом «Мылодрама» (2019). Главные роли в комедии играют Владимир Сычев («Физрук», «Закон каменных джунглей»), Артем Сучков («Милиционер с Рублевки», «Чего хочет Слава»), Ольга Медынич («Вампиры средней полосы») и Александра Власова («Содержанки», «Больше, чем любовь»). Оператор «Успешного» Алексей Стрелов известен по проектам «Перевал Дятлова» (2020) и «Последний аксель» (2021).

Главные роли исполнили Владимир Сычев, Артем Сучков и Ольга Медынич. Режиссер и автор сценария — Илья Куликов.