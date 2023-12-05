Представлен эксклюзивный отрывок из фантастической комедии «Лунный человек»

В кинопрокат выходит культовая фантастическая комедия «Лунный человек», ставшая одним из самых кассовых фильмов 2022 года.

В 2033 году человечество находится под угрозой гибели из-за астероида, который направляется к Земле от Марса. Спасать планету планируют на лунной базе: специальным оружием, запущенным со спутника Земли, астероид будет уничтожен, а удар его осколков примет на себя Луна. Однако астероид прилетел к Луне раньше расчетного времени, все работники базы срочно улетели на Землю, и только зазевавшийся техник Дугу Юэ не успел эвакуироваться.

Юэ становится свидетелем удара астероида по Земле и, как он думает, остается совсем один из всего человечества. Он не знает, что остатки цивилизации на уцелевшем оборудовании наблюдают за ним в прямом эфире, не имея возможности связаться. Кроме того, на лунной базе обнаруживается сосед — большой рыжий кенгуру.