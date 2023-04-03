Работы Евгении Егоркиной удостоились I места на международном конкурсе «China Award» в Пекине

Во всем мире завершается международная акция «Месяц женской истории», которая призвана подчеркнуть вклад женщин в мировую историю. Художница, блокчейн энтузиаст, IT-предприниматель и общественный деятель из России, Евгения Егоркина, заняла первое место на международном конкурсе «China Award» в Пекине, что привлекает общественное внимание к диалогу культур двух Великих Государств, в развитии которого участвуют талантливые женщины.

Российско-китайские отношения имеют длительную историю, стратегическое партнерство двух стран неуклонно углубляется, что непосредственно характеризуется высокой интенсивностью и разнообразием взаимодействий в рамках «культурной» дипломатии. Межкультурная коммуникация России и Китая в изобразительном искусстве развивается под влиянием таланта и харизмы отдельных личностей, которые обмениваются и передают свой творческий метод, опыт и навыки, формируют художественное мировосприятие и авторский стиль.

Евгения Егоркина на международном конкурсе «China Award» в Пекине представила две картины «Яблоки» и «Персики», которые выполнены в многослойной авторской живописной технике Borning mask.

На заседании экспертного совета жюри конкурса было отмечено, что картины излучают теплоту, заполняют пространство вокруг высокими вибрациями, но при этом вызывают эмоции и переживания, которые заставляют задуматься об истории возникновения всего прекрасного на Земле и возможностях человека это сохранить и передать потомкам. Картина называется просто - "Яблоки" - но под многообразием метафизических форм, представленных на картине, зритель задает себе сложный вопрос: «Есть ли у этих яблок семена или они как в песне Владимира Высоцкого "Райские яблоки" - "бессемячные"?»

Евгения глубоко погружена в фэн-шуй, который зародился в Китае. Картина художницы - «Персики» написана под влиянием фэн-шуй, где Персик является почитаемым талисманом, считаясь классическим символом здоровья и бессмертия, и преподносится в дар как мощный талисман с пожеланиями крепкого здоровья и долгой, полноценной и счастливой жизни. Согласно древним поверьям, плоды персика являются основой эликсира бессмертия. При этом на картинах можно найти исконно русские символы веры, любви и благополучия.

Художница на протяжении нескольких лет участвует в международной акции «Месяц женской истории». В этом году, в преддверии Международного женского дня, Евгения представила свои картины из коллекции «Шестое чувство» на национальной премии «Женщины - лидеры 2023». от ведущего российского бизнес сообщества RuTalks.

На картинах представлены невесомые метафизические образы женщин, они - само воплощение изящества женского облика в сочетании с невероятной силой духа.

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