«Красота в глазах смотрящего» — масштабная выставка в Музее русской иконы им. Михаила Абрамова

Этот проект посвящен массовой иконе конца XVIII — начала XX века из коллекции Виктора Бондаренко — тем рядовым моленным образам, которые широко бытовали у православного населения Российской империи — прежде всего крестьян, мещан и купечества.

Эти репрезентативная выборка произведений синодального периода церковной истории: на выставке представлены и работы, созданные в духе провинциального академизма, и примитив и все то, что называют «народной иконой». Автор каталога коллекции и куратор выставки Ирина Злотникова предложила новый термин, который объединяет столь разные в стилистическом и социально-экономическом плане памятники – обыденная икона. Слово «обыденный», с одной стороны, означает «однодневный, в один день сделанный, одни сутки длящийся», с другой – «повседневный, заурядный, обыкновенный». Это вполне характеризует особенности и скорость изготовления, идентичность и массовое распространение подобных икон, независимо от их стилистических свойств, и отделяет этот пласт поздней русской иконы от иконы элитарной. Феномен представлен на выставке ярко, широко и разнообразно — в экспозицию вошло 168 памятников.

При этом не вполне традиционный для музеев принцип развески — не по хронологии, а по иконографии — связан с идеей «единства в многообразии» и стремлением показать мир обыденной иконы глазами современников. А помещение икон в черные рамы подчеркивает, что зрителям предлагается воспринимать их в первую очередь как художественные объекты.

В то время, когда создавалось большинство икон, представленных на выставке, в домах россиян рядом могли стоять дешевые расхожие образки, иконы традиционного письма и, например, написанные по гравюре с картины Рафаэля или Пискатора.

К открытию выставки приурочен выход одноименного каталога под редакцией Ирины Бусевой-Давыдовой — доктора искусствоведения, академика Российской академии художеств. Она назвала новую коллекцию Виктора Бондаренко «открытием…и в то же время “закрытием” — ликвидацией большой лакуны в истории отечественного иконописания» и выразила уверенность, что современный зритель не останется равнодушным к «скромному, неофициозному, но душевному и благочестивому наследию наших предков».

По словам Ирины Злотниковой – автора каталога и куратора выставки — обыденная икона при всей ее кажущейся простоте, незамысловатости и примитивности представляет собой уникальное явление русского православного благочестия. Она обладает особыми универсальными свойствами и проявлениями, которые еще пока ждут своего исследователя. И стоит только в них вникнуть, чтобы разглядеть то особенное, глубоко личное и прекрасное в самых, казалось бы, незамысловатых и неказистых иконных образах. Главное, помнить о том, что красота — в глазах смотрящего.

«Мы знаем, что отношение к массовой иконе среди искусствоведов и ценителей, чей вкус воспитан на древних шедеврах, мягко говоря, противоречиво. И не будем удивлены, если после открытия выставки столкнемся с критикой. Но, как и Михаил, не боимся этого — новое и необычное всегда вызывает сильные чувства: ради этого и затеваются выставки. Уверены, что проект Виктора Бондаренко никого не оставит равнодушным и станет поводом продолжить дискуссию вокруг феномена «обыденной иконы» и ее места в истории искусства», — отметила Галина Абрамова – учредитель и член совета Фонда им. Михаила Абрамова.

Неоднозначность отношения проявилась уже на открытии выставки, когда некоторые журналисты недоумевали, говоря: «Ну понятно, что это существовало в крестьянской избе, украшенное розочками, но что это делает на выставке?»

Надо сказать, что автор не раз сталкивался с подобной аргументацией при разговорах о другой области художественного делания: при еще недавнем постоянном и нередко агрессивном противопоставлении оперы городскому романсу.И думается, такие противопоставления нередко связаны не с искусствоведческими категориями, а с проблемами нашей самооценки.

Думая о прошлом и мысленно примеривая на себя социальные роли царской России мы очень часто видим себя князьями, графами, на худой конец генералами. При этом к 1917 году 85% населения России было крестьянами. И нетрудно догадаться, что большинство нынешнего населения РФ — их потомки.

Так что это наши пра-пра-бабушки и прадедушки молились на эти образа и, возможно, писали их, слушали песню про «очаровательные глазки» и про «Тигренка» (которого Чехов упоминает в «Чайке») и уже одним этим данный пласт культуры интересен.

Посетив выставку можно увидеть, насколько христианство было укоренено в народную жизнь. Что кроме церкви «богатой» с ее пышными храмами была церковь «бедная», и вера жила в незатейливых образах, в простых душах и тихой милостыне. «Белые платочки» спасли церковь — эти слова патриарха Алексия I во многом об этих иконах тоже. Это если говорить с культурологической точки зрения.

Если говорить о том, что производит самое сильное впечатление с точки зрения художественной, наверное, это разнообразие цветовых и художественных решений. Отступление от канона и редкая эмоциональная выразительность. И сразу видимая перекличка с работами художников русского авангарда, прежде всего Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова.

Так что и красота в глазах смотрящего, и дух дышит, где хочет.