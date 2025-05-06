Арина Шарапова представила цикл документальных фильмов о городах-героях Великой Отечественной Войны

Арина Шарапова в Президентском зале международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» представила серию фильмов о городах-героях Великой Отечественной Войны посвященная выходу нового цикла документальных фильмов «Культурный код Россия 3.0: Путь Победы», приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Героями цикла «Культурный код Россия 3.0: Путь Победы» стали: народный артист России Борис Щербаков; народный артист России, актер, режиссер и продюсер Игорь Угольников, рассказавший историю деда, пропавшего без вести в московском народном ополчении 1941 года. Телеведущая Ирина Лосик, внучка маршала Олега Лосика; общественный деятель Михаил Маргелов, внук создателя современных ВДВ Василия Маргелова; телеведущий Владимир Глазунов, рассказавший о подвиге поэта-фронтовика Эдуарда Асадова; внучка Героя Советского Союза летчицы Евдокии Пасько Ксения Янсен Ин Де Валь; дочь военного фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея Анна Халдей и многие другие. Съемочная группа проекта объехала почти во все города-герои, в частности, съемки проходили в: Мемориальных комплексах «35-я береговая батарея» и на Малаховом кургане в Севастополе; Музее-панораме «Прорыв Блокады Ленинграда»; Мурманском областном драматическом театре; Новороссийском историческом музее-заповеднике; Аджимушкайских каменоломнях в Керчи и других знаковых местах… В съёмках принимали участие студенты российских вузов: Симферопольского государственного университета, Государственного института кино и телевидения Санкт-Петербурга, Мурманского колледжа искусств.

Четыре из 13 фильмов цикла «Культурный код Россия 3.0: Путь Победы», были показаны в рамках пресс-конференции, — Севастополь, Ленинград, Керчь, Мурманск — в их числе история Бориса Васильевича Щербакова, чьи родители работали на Ладожской дороге жизни: отец бы водителем, а мама — регулировщицей.

«Проект «Культурный код Россия 3.0: Путь Победы» состоит из 13 документальных короткометражных фильмов, каждый из которых посвящён городу-герою и рассказывает истории участников военных действий, основанные на свидетельствах реальных людей. За нашими плечами уже два цикла из проекта «Культурный код», которые посмотрело более 50 миллионов человек и более 25 тысяч приняли участие в их обсуждении. Задача фильмов, найти наш Культурный код, понять, что нас всех объединяет. Целевая аудитория, зрители от 15 лет, среди которых много школьников и студентов. Я рада, что благодаря нашим фильмам дети узнают о блокаде Ленинграда, о фотографе Халдее и многом другом, над чем мы работаем», – говорит Арина Шарапова.