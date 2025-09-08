Профессор Мохсен Сайед Ахмед Иисса вошёл в состав Международного профессионального жюри «Интервидения» от Египта

Профессор, выдающийся египетский деятель в области музыкального образования Мохсен Сайед Ахмед Иисса примет участие в работе Международного профессионального жюри «Интервидения».

Более 35 лет он посвятил работе в Университете Хельвана, где занимает должность профессора наук о музыкальном образовании. Профессор является опытным арбитром: он входил в жюри таких престижных мероприятий, как «Nile Rock Music Festival», международные конференции факультета изящных искусств и множество университетских конкурсов.

Его профессиональный путь отмечен сотрудничеством с плеядой звёзд арабской эстрады, среди которых Хани Шакер, Мухаммед Абду и Ангхам. Кроме того, Мохсен Сайед Ахмед Иисса создавал саундтреки для полнометражного кино и ключевых египетских телесериалов в тандеме с легендарным композитором Аммаром Эль-Шереем.

Профессор является автором более 16 научных работ, посвящённых музыкальному образованию, импровизации и роли народного песенного искусства в творческом развитии. Он широко известен на международной арене, представляя Египет на фестивалях в Тунисе, Кувейте, Катаре и Омане.

Многолетние заслуги Мохсена Сайед Ахмед Иисса нашли признание в различных сферах: он является членом Союза музыкантов с 1986 года, входил в руководящий состав культурного и научного комитетов, а также был удостоен Премии «За вклад в развитие университетского образования».

В этом году в Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» примет участие 23 государства, включая страны БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока и США.