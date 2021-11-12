Ксюша Антонова открыла премию Persono Awards Лидеры эпохи

11 ноября 2021 года в московском банкетном зале «Golden Palace», прошло торжественное вручение премии «Лидеры эпохи» от журнала PERSONO. На одной сцене собрались профессионалы России из абсолютно разных сфер. Цель мероприятия – предоставление участникам возможности заявить о своих успехах и достижениях в текущем году на всеобщее массово-культурное обозрение. Идеология события состоит в том, чтобы замотивировать и вдохновить всех присутствующих на героические подвиги и профессиональный рост.

Церемонию награждения открыла яркая и талантливая Ксюша Антонова с хитом «Проваливай, милый», который задал тон всему дальнейшему мероприятию — модно, мощно, свежо!

«Я счастлива сегодня быть здесь и дарить музыку, которую сочинила сама. Скоро у меня состоится премьера нового сингла и EP альбома. А также мы с моим папой — продюсером Вадимом Антоновым, снимем на «Проваливай, милый» видеоклип».

Ведущими вечера стали — Александр Снегирев и телеведущая Юлия Барановская.

Среди звёздных гостей — Анна Шатилова, Влад Лисовец, Ирина Ортман, Карина Мишулина, Алена Жигалова, Митя Фомин и другие.

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