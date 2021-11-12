«Яуза» счастлива выпустить альбом на великие стихи Мандельштама

Московская группа «Яуза» выпускает альбом «Музыка и слово» на стихи Осипа Мандельштама. Альбом появится на всех цифровых площадках 12 ноября 2021 года.

В пластинку войдет восемь песен на стихи великого поэта Серебряного века. Первой «Яуза» представила в начале этого года песню «Из табора улицы темной», релиз которой был приурочен к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама. В видеоклипе на эту композицию, благодаря Литературному музею, впервые продемонстрирована подлинная авторская рукопись стихотворения, положенного в основу песни. В клипе также были переведены в цвет черно-белые фотографии Осипа Мандельштама и его музы Ольги Ваксель, которой и были посвящены эти стихи.

В июне 2021 года «Яуза» выпустила второй сингл на стихи Осипа Мандельштама — «Золотистого меда струя по бутылке текла», аранжировка которого была сделана в духе кантри, где минорный куплет переходит в мажорный припев. В конце августа команда представила клип на третью песню на стихи поэта «Сестры — тяжесть и нежность». В отличие от клипа «Из табора улицы темной» этот ролик полностью сделан в черно-белой гамме, а его идею предложил сам Арсен Ревазов, который взял за основу инфракрасные фотографии собственной работы.

Остальные песни из альбома «Музыка и слово» были представлены вживую на большом концерте «Яузы» в московском клубе «Техника безопасности» 21 октября 2021 года. Среди них — «Декабрист», «Жизнь упала, как зарница» и «Я скажу тебе с последней прямотой».

— Создание песни — это формально три переплетённых процесса: поиск ритма, мелодии и аранжировки, — рассказывает Арсен Ревазов. — Но вне формальной логики все рождается черт знает откуда. Из информационного эфира? Тем не менее за мелодию и ритм отвечаю я. Обычно пробую подобрать что-то зыбкое и непонятное на гитаре, иногда подхожу к пианино, напеваю, иногда постукиваю по столу, иногда играю с LogicPro X. Как только из непонятного появляется что-то интересное, мы садимся с Михаилом Огнянером и Ильей Олейниковым и вместе придумываем разные ходы аранжировки, сначала основную линию, потом какие-то фишечки, фенечки, примочки, украшения. А потом подключается вся группа. И на всё, что мы придумали, накладывается мощный фильтр коллективного разума и безумия. Обычно только тексту удается устоять в целости и сохранности. Мы сознательно берем канонические тексты и отказываемся от современных. И не только потому, что «все уже написано до нас». И не только потому, что актуальность в искусстве — это удел уходящего постмодернизма, а мы больше про новую искренность. Пусть актуальными будут наши СМИ, которым и так сегодня живется не просто. Чем формально современней искусство — тем фактически быстрее оно устаревает. Нам плевать на актуальность текстового сообщения. Мы не угонимся за новостной лентой.

Даже за лонгридами. «Утром в газете — вечером в куплете» — это не про нас. Мы берем вечные великие стихи, как музыканты от Возрождения до Романтизма брали «Ave Maria gratia plena dominus tecum» или «Requiem (Dies irae dies illа)» и не задумывались о том, современные ли у них тексты. Все их силы были брошены на новую музыку. Мы тоже так хотим. Поэтому наш креатив — музыкальный. Тем более, что современность вокруг нас — что за окном, что в новостных лентах — выглядит так себе. Разбираться в оттенках дерьма мы не любим. Тем более, что для наболевших тем, для актуальной поэзии — есть прекрасный рэп. Он растет, развивается — и дай Бог ему сил и энергии. Мы не против рэпа. Он интересен нам. Но наша музыка — про другое. Мы поем великие стихи и мы счастливы.

По музыке второй альбом группы, как и первый («Бабочки и танки»), получился разнообразным — тут и арт-рок, и блюз, и регги, и соул. Две песни из альбома «Музыка и слово» — «Жил Александр Герцевич» и «Ленинград» — звучат в исполнении «Яузы» на музыку Аллы Пугачевой. Обложку к альбому «Музыка и слово» создал известный художник и архитектор Александр Бродский, считающийся основоположником стиля «бумажная архитектура». Над дизайном обложки работал творческий тандем Александра Бродского с сыном Александром brod&brod. Дистрибьюцией альбома будем заниматься компания Navigator Records.

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