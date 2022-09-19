КуполХолл представила полноценный жилой, экологичный купол с дизайнерским ремонтом для размещения туристов

С 13 по 15 сентября 2022 года в Москве прошел международный форум-выставка по туризму «ОТДЫХ Leisure 2022». В знаковом для туристической отрасли мероприятии приняло участие более 10 000 специалистов из 14 стран мира и 307 компаний. Одной из них стала КуполХолл, которая единственная в России реализует проекты круглогодичных купольных глэмпингов уровня 5-звездочного отеля.

Выставка объединила множество профессионалов отрасли, а на ее территории были размещены стенды представителей разных регионов России – от Мурманска до Камчатки. Участники обсудили важные проблемы внутреннего туризма, в том числе, нехватку качественного номерного фонда в местах, популярных у путешественников.

В рамках события компания КуполХолл представила интересное для отечественного рынка решение. На выставочной площади был возведен полноценный жилой купол с дизайнерским ремонтом. Глэмпинг – это новый виток в развитии отечественного экотуризма, и выставочный объект КуполХолл наглядно продемонстрировал, что это такое и каким технологичным он может быть.

Дизайн-проекты объектов КуполХолл прорабатываются индивидуально под концепцию каждого глэмпинга. Инвесторы могут выбрать наполнение: кровать КИНГ-сайз или 2 отдельные кровати, предметы освещения и интерьера, места для хранения вещей 2−4 человек. Кроме того, в глэмпинг устанавливается полноценный санузел с душевой кабиной и всеми принадлежностями, что обеспечивает уровень комфорта 5-звездочного отеля.

Увеличение востребованности глэмпинга – разновидности кемпинга, объединяющей в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе – вполне объяснимо. Сегодня, когда рост внешнего туристического потока снизился в 75 раз, внутренний поток растет, сменяя формат размещения от монолитных городских отелей к природным объектам. По сравнению с прошлым годом внутренний туризм в России вырос на 30% и эксперты прогнозируют дальнейшее развитие этой тенденции.

На настоящий момент Бурятия, Карелия, Сахалин, Алтай, Камчатка – одни из самых популярных направлений внутреннего туризма, а комфортное жилье здесь бронируется за 2-3 месяца вперед. И большинство представителей регионов согласны с тем, что именно глэмпинги являются универсальным, экологичным решением для размещения туристов.

«Мы хорошо понимаем переживания регионов. Чего точно не хочется, так это видеть монолитные строения в горах Алтая и Северного Кавказа. Превращать красивейшие места планеты в курортное побережье – настоящее кощунство. – отметил генеральный директор КуполХолл Роман Коломиец, – С нами согласны все местные жители популярных у путешественников регионов. Конечно, они рады туристам, но боятся глобальной монолитной застройки, которая разрушит природные ресурсы. Мы, разделяя их чувства, выступаем за сохранение природного достояния России, которое сможет сочетаться с повышением уровня внутреннего туризма»,

Глэмпинг-объекты КуполХолл – это новый уровень туризма и высокодоходный бизнес для инвесторов, который по статистике полностью окупается всего за 2-3 года. Компания создает уникальные объекты для размещения туристов, которые не разрушают природу, а становятся частью ее ландшафта, даря посетителям комфорт в местах далеких от цивилизации. Технологии КуполХолл направлены на то, чтобы минимизировать влияние на природный ландшафт, подарив при этом людям возможность с комфортом отдыхать в самых красивых местах России.

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