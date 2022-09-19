Альбом супрематических рисунков Малевича продан за 6,3 млн рублей

Альбом супрематических рисунков Малевича продан за 6 300 000 рублей, а рукописный каталог библиотеки Ахматовой – за полмиллиона!

На прошедших 15 сентября торгах в «Литфонде», посвящённых открытию офиса аукционного дома в Санкт-Петербурге, продажи редких книг и автографов составили сумму более чем 25 000 000 рублей. В числе самых дорогих оказались одна из библиофильских дезидерат Велимира Хлебникова, которая покинула аукцион за 2 700 000 рублей, и роскошные альбомы — дар императора Николая I, ушедший с молотка за 2 600 000 рублей. А прижизненную «Полтаву» Пушкина выкупили за 900 000 рублей.

Главной продажей торгов стало одно из самых дорогих русских изданий Казимира Малевича, которое в полном комплекте появилось впервые на российских аукционах. Супрематическая иконография Казимира Малевича в виде брошюры-альбома «Супрематизм. 34 рисунка» (Витебск: Уновис, 1920, напечатана в литографии Витебских художественных мастерских) продана за 6 300 000 рублей.

Книжка была выпущена тиражом 100 экземпляров. Из 14 сохранившихся известных экземпляров — 11 находятся за рубежом. Экземпляр «Литфонда» происходит из библиотеки ученика Малевича Леонида Домбровского и впервые был выставлен на аукционе вместе с предисловием по начальной цене 4 600 000 рублей (эта величайшая редкость была представлена в двух лотах со стартовыми ставками: 2 800 000 рублей и 1 800 000 рублей, которые возросли до 3 600 000 рублей и 2 700 000 рублей, соответственно).

Высоко оценили коллекционеры и дезидерату русского авангарда Велимира Хлебникова, увеличив финальную ставку с 900 000 рублей до 2 700 000 рублей. Это первая книга, оформленная в технике коллажа и содержащая полный сборник рисунков и поэтических произведений «Мирсконца» Алексея Крученых и Велимира Хлебникова (Москва, Литография В. Титяева, 1912 г.). Напомним, что до этого в последний раз автограф Велимира Хлебникова на не менее редкой книге «Ладомир» был представлен на торгах в «Литфонде» в октябре 2016 года и его продажа стала самым дорогим книжным лотом из проданных в России, конечная цена за который составила 18 000 000 рублей.

Не дотянув до миллиона рублей, покинуло торги первое и единственное отдельное прижизненное издание поэмы «Полтава» Александра Пушкина (Санкт-Петербург, Типография Департамента Народного просвещения, 1829 г.), которую поэт называл «самой зрелой из всех моих стихотворных повестей».

Написана поэма в 1828 году. По воспоминаниям русского публициста Михаила Юзефовича, Пушкин работал над «Полтавой» одержимо: «Это было в Петербурге. Погода стояла отвратительная. Он уселся дома, писал целый день. Стихи ему даже грезились во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их впотьмах. Когда голод его прохватывал, он бежал в ближайший трактир, стихи преследовали его и туда; он ел на скорую руку, что попало, и убегал домой, чтобы записать то, что набралось у него на бегу и за обедом…».

На одних из прошлых аукционов в «Литфонде» продажа этой книги в составе конволюта составила 7 500 000 рублей. На торгах 15 сентября в качестве отдельного издания «Полтава» продана за 900 000 рублей при заявленной ставке 600 000 рублей.

Библиофилы оценили рукописный каталог библиотеки Анны Ахматовой, включающий перечень книг с автографами, которые в разное время с 1918 по 1963 годы ей подарили известные литераторы. Каталог озаглавлен: «Моя библиотека. Часть вторая (Ленинград) Слепнево-Ленинград. 1918-1963 гг.» и включает 80 книжных позиций, описанных на 16 страницах тетради. В числе поэтов и писателей, оставивших свои автографы, отметились следующие: Осип Мандельштам, Андрей Белый, Илья Эренбург, Борис Пастернак, Николай Гумилев, Михаил Кузмин, Марина Цветаева и др. При старте 300 000 рублей цена за рукописный каталог библиотеки Ахматовой выросла до 525 000 рублей.

Чуть меньше составила финальная ставка за полный комплект поэтических сборников Игоря Северянина «Собрания поэз», включающий пять книг в издательской парче в коллекционном состоянии (Москва, Изд. В.В. Пашуканиса, 1915-1916 гг.). Роскошное издание из ограниченного тиража в 500 экземпляров отпечатано на Александрийской бумаге в переплетах из парчи. Продано за 400 000 рублей.

Покинули торги и два уникальных издания с рисунками и картами, литографированных с оригиналов, найденных в библиотеке Павла I. На рисунках изображены собственные войска императора в бытность Его Величества Великим Князем, а планы отображают сведения, собранные о Гатчинских войсках.

На форзацах каждого из альбомов расположен экслибрис Сергея Башмакова (1867-1908 гг.) — кавалергарда, выпускника Пажеского корпуса, предводителя дворянства Кирсановского уезда Тамбовской губернии. На титульных листах обоих экземпляров есть надпись орешковыми чернилами: «Получил в подарок от Его Величества. СП, 7 Дек. 1835». Речь идет о дарителе — императоре Николае I, который очень трепетно относился к памяти своего отца, Павла I, и распорядился напечатать эти альбомы, посвященные армии родителя, в частности, Гатчинским войскам. Лидирующая ставка в 1 800 000 рублей за книжный дар Николая I поднялась к финалу торгов до 2 600 000 рублей.

22 сентября «Литфонд» представит очередную коллекцию редких книг, автографов, фотографий, плакатов и меморабилий – всего 350 лотов на общую сумму около 15 000 000 рублей. Среди выставляемых книг и автографов обращают на себя внимание, в первую очередь, записные редкости, за которыми всегда гонялись любители антикварной книги, начиная с книгочеев XIX века и заканчивая всеми известными библиофилами советской поры. Например, редчайший полный экземпляр «Новая манера укреплению городов, учиненная чрез Господина Блонделя…» (Москва, 1711 г.), начальная ставка за которое 1 500 000 рублей. Также большую ценность представляет легендарная книжная миниатюра «Басни Ивана Крылова» (Санкт-Петербург, 1855-1856 гг.), размеры которой составляют 1/256 долю листа (2,9 х 2,2 см). Первоначальная ставка за раритетную диковинку назначена 1 200 000 рублей.

Ознакомиться со всеми лотами предстоящих торгов можно по ссылке https://www.litfund.ru/auction/427, а также на предаукционной выставке, которая пройдет с 13 по 22 сентября (кроме воскресенья и понедельника) с 11:00 до 19:00 по адресу «Литфонда» в Большом Харитоньевском переулке, д. 24, стр. 2.

Аукцион пройдет 22 сентября в 19:00.

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