Кураторы выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» прочтут лекции об архитектуре и дизайне

21 января 2021 года Музей Москвы возобновляет параллельную программу к выставке о революционном учебном заведении «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда». В программе: лекции о предметном дизайне и архитектурных новациях, встречи с кураторами и воркшопы по иллюстрации и каллиграфии.
Лекции, паблик-ток
Лекция «Факультеты ВХУТЕМАСа: мебель и предметный дизайн, дерметфак», 21 января в 19:00
Преподаватели дерметфака Александр Родченко, Антон Лавинский, Эль Лисицкий и Владимир Татлин во многом определили новаторское лицо всего ВХУТЕМАСа. На лекции сокуратор выставки в Музее Москвы и специалист по истории дизайна Алена Сокольникова расскажет об их проектных концепциях и методах, а также рассмотрит творческие биографии отдельных выпускников производственных факультетов, которые стали первыми дипломированными инженерами-конструкторами СССР: Захара Быкова, Абрама Дамского, Дмитрия Заонегина, Владимира Мещерина и др.
Лекция «Мастерская Александра Веснина на архитектурном факультете ВХУТЕМАСа», 9 февраля в 19:00
Лекцию о выдающемся преподавателе ВХУТЕМАСа и об одном из лидеров конструктивизма прочтет сокуратор выставки и архитектор Илья Лапин.
Лекция «Текстильный и керамический факультеты ВХУТЕМАСа», 16 февраля в 19:00
Лекция от сокуратора выставки и искусствоведа Ксении Гусевой.
Лекция «Девушки и женщины — вхутемасовки, переворот в системе образования», 4 марта в 19:00
Лектор — Надежда Плунгян, художница, искусствовед, сокуратор выставки.
Паблик-ток с куратором Александрой Селивановой, 28 января в 19:00
На подготовку выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» у Музея Москвы ушел год. Над масштабным проектом в честь столетия мастерских работала целая кураторская команда, а среди партнеров выставки — десятки ведущих российских музеев и частных собраний. В экспозиции музея впервые удалось показать все факультеты ВХУТЕМАСа разом и выставить не известные произведения педагогов, а учебные работы студентов. О том, как организовать такое значительное арт-событие в условиях пандемии, расскажет главный куратор выставки Александра Селиванова.
Воркшопы
Каллиграфия, 20 марта в 11:00
Ипатова Алина, каллиграф, дизайнер, художник график, преподаватель, член союза художников Москвы. «Каллиграфия», Московский политехнический университет.
Комикс и иллюстрация, 20 марта в 13:00
Терешин Никита, преподаватель, член Союза Художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств. Юнеско, Московский политехнический университет.
Техника трафаретов, 20 марта в 15:00
Дмитрий Горелышев, художественный руководитель Простой школы, старший преподаватель МГХПА им. С. Г. Строганова, преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.