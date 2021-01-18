Кураторы выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» прочтут лекции об архитектуре и дизайне

21 января 2021 года Музей Москвы возобновляет параллельную программу к выставке о революционном учебном заведении «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда». В программе: лекции о предметном дизайне и архитектурных новациях, встречи с кураторами и воркшопы по иллюстрации и каллиграфии.

Лекции, паблик-ток

Лекция «Факультеты ВХУТЕМАСа: мебель и предметный дизайн, дерметфак», 21 января в 19:00

Преподаватели дерметфака Александр Родченко, Антон Лавинский, Эль Лисицкий и Владимир Татлин во многом определили новаторское лицо всего ВХУТЕМАСа. На лекции сокуратор выставки в Музее Москвы и специалист по истории дизайна Алена Сокольникова расскажет об их проектных концепциях и методах, а также рассмотрит творческие биографии отдельных выпускников производственных факультетов, которые стали первыми дипломированными инженерами-конструкторами СССР: Захара Быкова, Абрама Дамского, Дмитрия Заонегина, Владимира Мещерина и др.

Лекция «Мастерская Александра Веснина на архитектурном факультете ВХУТЕМАСа», 9 февраля в 19:00

Лекцию о выдающемся преподавателе ВХУТЕМАСа и об одном из лидеров конструктивизма прочтет сокуратор выставки и архитектор Илья Лапин.

Лекция «Текстильный и керамический факультеты ВХУТЕМАСа», 16 февраля в 19:00

Лекция от сокуратора выставки и искусствоведа Ксении Гусевой.

Лекция «Девушки и женщины — вхутемасовки, переворот в системе образования», 4 марта в 19:00

Лектор — Надежда Плунгян, художница, искусствовед, сокуратор выставки.

Паблик-ток с куратором Александрой Селивановой, 28 января в 19:00

На подготовку выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» у Музея Москвы ушел год. Над масштабным проектом в честь столетия мастерских работала целая кураторская команда, а среди партнеров выставки — десятки ведущих российских музеев и частных собраний. В экспозиции музея впервые удалось показать все факультеты ВХУТЕМАСа разом и выставить не известные произведения педагогов, а учебные работы студентов. О том, как организовать такое значительное арт-событие в условиях пандемии, расскажет главный куратор выставки Александра Селиванова.

Воркшопы

Каллиграфия, 20 марта в 11:00

Ипатова Алина, каллиграф, дизайнер, художник график, преподаватель, член союза художников Москвы. «Каллиграфия», Московский политехнический университет.

Комикс и иллюстрация, 20 марта в 13:00

Терешин Никита, преподаватель, член Союза Художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств. Юнеско, Московский политехнический университет.

Техника трафаретов, 20 марта в 15:00

Дмитрий Горелышев, художественный руководитель Простой школы, старший преподаватель МГХПА им. С. Г. Строганова, преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна.

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